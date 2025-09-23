Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

Anderlecht haalde in de wintermercato met veel tromgeroffel de Nederlandse middenvelder Cédric Hatenboer (20) weg bij Excelsior Rotterdam. Sportief directeur Olivier Renard bewoog hemel en aarde om hem naar Neerpede te halen. En nu houdt hij er alleen maar koppijn aan over.

Er werd zelfs gefluisterd dat PSV en Feyenoord interesse toonden, al bleek dat achteraf nooit concreet. Anderlecht betaalde 2,1 miljoen euro, overtuigd dat ze een creatieve middenvelder met groot potentieel in huis hadden. Maar negen maanden later zit Hatenboer tussen wal en schip.

Hasi ziet het anders

Toen Hatenboer arriveerde, was David Hubert nog hoofdcoach. In diens spelconcept had Hatenboer perfect gepast: vooruitdenkend, technisch sterk en in staat om het spel open te breken. Maar met de komst van Besnik Hasi veranderde het plaatje volledig.



Hasi vraagt van zijn middenvelders vooral intensiteit in het druk zetten en duelkracht. En daar legt Hatenboer het voorlopig af tegen concurrenten: Nathan De Cat koppelt creativiteit aan intensiteit, Enrick Llansana staat bekend om zijn power in de duels, en Nathan Saliba heeft een fysiek surplus dat Hatenboer ontbeert.

Het gevolg: Hasi acht hem niet klaar voor de A-ploeg. En hoewel de Futures traditioneel de springplank zijn voor wie (nog) niet in aanmerking komt voor het eerste elftal, komt ook daar een probleem om de hoek kijken.

Een clausule die alles blokkeert

In het contract van Hatenboer staat namelijk een opmerkelijke clausule: hij is niet verplicht om met de RSCA Futures te spelen. De Nederlander startte het seizoen nog met twee wedstrijden in 1B, maar verdween daarna volledig uit beeld.

Geen A-kern, geen Futures. Een keuze die deels vanuit zijn entourage komt. Zij willen vermijden dat hij te boek staat als een tweedeklassespeler en wijzen erop dat minuten op het hoogste niveau de enige manier zijn om progressie te maken.

Voor Anderlecht is dat echter een lastige situatie: wie niet in aanmerking komt voor de A-ploeg, moet ritme opdoen in de Futures. Maar Hatenboer weigert, en zo ontstaat een patstelling.

Frustratie en uitzicht op uitleenbeurt

De entourage van Hatenboer is al maanden woest dat Hasi hem geen kansen geeft. Een uitleenbeurt in de winter is hun voornaamste betrachting. Tot die tijd is de vraag wat Hatenboer zelf gaat doen: hij wil zich niet blesseren bij de Futures, maar ook niet stagneren door drie maanden zonder matchritme.

De situatie legt een structureel probleem bloot. Wat voor de club een strategische zet leek – een jong toptalent weghalen bij de concurrentie – dreigt uit te draaien op een hoofdpijndossier. Want een speler van 2,1 miljoen euro die noch in de A-ploeg, noch bij de Futures speelt, is voor niemand een winstscenario.

Gaat hij ooit de kans krijgen?

Bij zijn komst werd Hatenboer binnengehaald als een klein transferstatement, een creatieve middenvelder die de toekomst kleur kon geven. Vandaag is hij het symbool van een mismatch tussen visie, contractuele uitzonderingen en sportieve keuzes.

In januari moet er een oplossing komen, anders verliest Anderlecht niet alleen geld, maar misschien ook een talent dat nooit de kans kreeg om zich te tonen. En als hij zich ooit wil tonen zal het vermoedelijk niet zijn zolang Hasi nog coach is bij Anderlecht.