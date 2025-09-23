Patrick Goots streng voor Westerlo & co: "Hopelijk éénmalig"

Patrick Goots streng voor Westerlo & co: "Hopelijk éénmalig"

KVC Westerlo leek de wind in de zeilen te hebben de voorbije weken, maar tegen Standard kwamen ze opnieuw met de voetjes op de grond terecht. En zo blijft het ook voor de Kemphanen met ups en downs gaan.

KVC Westerlo wilde er na een drukke transferzomer helemaal gaan staan in de Jupiler Pro League. Na zeges tegen Antwerp en STVV kon het opnieuw naar boven gaan kijken in de stand.

Pijnlijke nederlaag voor Kemphanen

Winnen van Standard en de inhaalmatch op Club Brugge was er eentje geweest met een droom van de tweede plaats, maar zover kwam het niet. Tegen de Rouches domineerde het wel, maar kwam het niet tot scoren.

"Na PSV - Ajax zapte ik naar Westerlo - Standard. Dat was een stevige switch, moet ik zeggen", wilde Patrick Goots de zaken niet verbloemen in Gazet van Antwerpen

Westerlo laat het liggen tegen Standard

"Een efficiënt Standard heeft het na de 0-2 heel realistisch aangepakt, en begrijpelijk als je weet dat het vijftien jaar geleden was dat het nog eens kon winnen in 't Kuipje. Met een organisatie neer te zetten na een voorsprong kom je in het Belgisch voetbal al een heel eind."

Voor Goots was het teleurstellend dat Westerlo - net als Antwerp en KV Mechelen overigens - niet kon scoren dit weekend: “Dat zou niet mogen, hé. Supporters willen doelpunten zien. Voetbal draait tenslotte om goals maken. Kansen waren er nochtans genoeg. Hopelijk was dit eenmalig.”

