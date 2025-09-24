Duel onder hoogspanning voor Charles Vanhoutte en OGC Nice: "Meer dan honderd arrestaties"

Op woensdag begint het nieuwe seizoen van de Europa League. Eén van de affiches is OGC Nice - AS Roma. In de aanloop naar die wedstrijd heeft de Franse politie meer dan 100 Italiaanse supporters gearresteerd.

Het belooft een hevige avond te worden in de Zuid-Franse stad. OGC Nice ontvangt op woensdag AS Roma voor zijn opener van de Europa League. Bij Nice wordt ex-Unionist Charles Vanhoutte in de basis verwacht.

Maar in de aanloop naar die partij gaat het nauwelijks over het sportieve. Dinsdagavond werden maar liefst 102 supporters van de club uit de Italiaanse hoofdstad opgepakt.

Gewapende supporters

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens hen waren de supporters zelfs bewapend met verschillende zaken zoals messen en boksbeugels. De interventie van de politie gebeurde nadat beide supportersclans met elkaar op de vuist waren gegaan.

"Er zijn sinds dinsdag meer dan tweehonderd agenten ingezet in het centrum van Nice om alle vormen van verstoring van de openbare orde te voorkomen.", meldden de lokale autoriteiten op woensdag.

Het stadsbestuur neemt nu ook extra veiligheidsmaatregelen. Er wordt extra politie ingezet. Het openbaar consumeren van alcohol is tot donderdagochtend 5 uur verboden en ook de nachtclubs in Nice moeten vroeger dicht. Daarbovenop mag er tot en met donderdag geen clubkleding van AS Roma gedragen worden. Als dat maar goedkomt...