Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Club Brugge miste vorig jaar nipt de titel. Volgens Jan Ceulemans ligt er nu druk op blauw-zwart: het moet dit seizoen kampioen worden.

Club Brugge speelde afgelopen seizoen heel goede play-offs. Veel konden de Bruggelingen zichzelf niet verwijten in de titelrace, want voor hen was het vooral pech dat Union SG het zo uitzonderlijk goed deed.

Blauw-zwart greep net als KRC Genk naast de titel waardoor de Brusselaars hem konden veroveren. Club zal dit jaar opnieuw een gooi doen naar het kampioenschap.

Lees ook... Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Volgens Jan Ceulemans is dat nodig. "Na vorig seizoen is de titel een must, maar dan mogen ze niet te veel domme punten laten liggen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vooral na Champions League-wedstrijden was het vorig jaar wat moeilijk voor Club. Toen werd er doorheen de week gewonnen van een Europese club, en in het weekend verloren van een kleinere Belgische club.

"De achterstand op Union is al groot en dat is op dit moment een machine. Zo’n wonderseizoen waarin ze zoals twee jaar geleden 19 punten goed maken, dat passeert niet iedere dag voor je deur", besluit Ceulemans.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

