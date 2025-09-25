Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"
Na een seizoensbegin waar hij titularis was, verdween Yari Verschaeren drie matchen op rij naar de bank om er ook niet af te komen. Tegen Gent mocht hij toch weer 20 minuten invallen. Maar wanneer gaat de 24-jarige, die intussen aan zijn 7de seizoen in de A-kern bezig is, de volgende stap zetten?

Yari Verschaeren leek de Belgische voetbalwereld stormenderhand te gaan veroveren. Na zijn debuut bij Anderlecht ging het heel snel. Hij werd door Roberto Martinez bij de Rode Duivels gehaald en op een gegeven moment stond zijn marktwaarde op 16 miljoen euro. 

Van 16 miljoen marktwaarde naar 5 miljoen 

Dat was in 2019... Intussen is hij op Transfermarkt nog 5 miljoen waard. Deze zomer had hij voor de zoveelste keer een transfer moeten maken, maar die kwam er niet. De twijfels rond hem zijn groot. Zijn contract loopt in juni volgend jaar af en dat zou kunnen meespelen in de beslissing om hem minder te laten spelen.

"Die vraag is er vanuit de club nooit gekomen", weerlegt Besnik hasi. "Yari is goed begonnen omdat hij - samen met Llansana - het meeste speelde tijdens de voorbereiding. Maar we wisten dat De Cat ook ging ontbolsteren vroeg of laat. Door de vorm van De Cat hebben we een keuze gemaakt."

Verschaeren mag immers wel het nummer 10 dragen, maar volgens Hasi is dat niet zijn positie. Hij is een acht voor zijn trainer. "Hij werkt hard en het is spijtig dat hij tegen Gent niet scoorde, want hij loopt fantastisch. Als hij scoort, zou dat een boost voor hem zijn, want het is de laatste tijd niet makkelijk geweest voor hem", klinkt de uitleg bij Hasi.

Verschaeren weigerde Trabzonspor

Daarmee doelt Hasi op alweer een zomer waarin er weinig interesse was voor hem. En de belangstelling die er wel was, strookte niet met de ambitie van Verschaeren. Hij kon immers naar Trabzonspor, maar dat weigerde hij. "Chapeau voor hem, want er zouden heel veel spelers het wel aanvaard hebben. Hij kon er zich financieel enorm verbeteren. Hij kon inderdaad naar Trabzonspor, maar dat wou hij niet."

De vraag is nu: wat gaat er met Verschaeren gebeuren? De kans is groot dat hij straks transfervrij vertrekt als er in januari geen ploeg komt aankloppen. Of Anderlecht moet toch nog met hem verlengen, maar gezien zijn huidige contract is dat financieel gezien een risico. 

"Ik heb hier wel een paar supertalenten gezien bij Anderlecht", knikt Hasi. "Ze zijn hier twee, max drie jaar, en dan zijn ze weg. Yari is voor mij veel te vroeg omhoog geschoten. Hij werd Rode Duivel en het verwachtingspatroon lag ineens heel hoog. Die zware blessure heeft zijn ontwikkeling ook afgeremd. Hij heeft een tik gekregen dat hij die stappen niet gezet heeft. Maar sommige jongens doen dat nu eenmaal sneller dan anderen."
 

