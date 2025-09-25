Sven Vandenbroeck grijpt in bij Zulte Waregem

Zulte Waregem speelde deze midweek een oefenwedstrijd tegen Merelbeke. Die werd met 4-0 gewonnen, maar maakte ook alweer wat dingen duidelijk naar de komende weken toe bij Essevee.

Zulte Waregem won met 4-0 van Merelbeke. Hedl scoorde in die wedstrijd drie keer en heeft zo opnieuw wat adelbrieven afgevuurd richting coach Sven Vandenbroeck.

Dobbels, Nyssen, De Jaegere, Willen, Soglo (60’ Meurisse), Lofolomo (60’ Deruijck), Debusschere (60’ Nahayo), Ujka, Aké (80’ Dieltjens), Mituljikic, Hedl

De spelers die veel minuten maakten bij de A-kern de voorbije weken, kwamen minder in actie tegen Merelbeke. Maar er zijn ook een paar spelers die ook bij deze ploeg niet in actie kwamen.

Daarbij ook onder meer de IJslander Atli Barkarson, die na een schouderoperatie nochtans opnieuw fit is. Door de komst van Soglo lijkt hij echter steeds minder kans te maken op een plaats in de kern van de coach.

In het begin van het seizoen was dat wel nog het geval, maar ondertussen is de 24-jarige linksachter de derde optie geworden na Cappelle en Soglo. Daardoor speelt hij op dit moment vooral/enkel bij de beloften in de Tweede Amateurklasse.

De kern van Essevee is met (meer dan) 30 spelers sowieso heel breed, waardoor Vandenbroeck wel een paar spelers bij de B-kern moet posteren. Ook onder meer Kewan Vemba die onlangs zijn eerste profcontract tekende bij de club zit in dezelfde positie.