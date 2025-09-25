Vorig seizoen figurant, dit seizoen basispion bij Zulte Waregem: "Heb een stap voorwaarts gezet"

Vorig seizoen figurant, dit seizoen basispion bij Zulte Waregem: "Heb een stap voorwaarts gezet"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een zes op zes wil Zulte Waregem dit weekend opnieuw de zege pakken. Dan moet het in eigen huis wel voorbij Antwerp. Vermoedelijk zal rechtsachter Wilguens Paugain opnieuw aan de aftrap verschijnen.

De sfeer bij Zulte Waregem zit op een hoogtepunt. Na zeges tegen Oud-Heverlee Leuven (2-0) en Charleroi (1-2) zitten de jongens van Sven Vandenbroeck vol vertrouwen. Komend weekend nemen ze het op tegen Antwerp.

Titularis op rechts

Ook daar gaat de promovendus proberen een mooi resultaat neer te zetten. En dat zal het naar alle waarschijnlijkheid opnieuw met Wilguens Paugain aan de aftrap doen. De Haïtiaan staat sinds speeldag drie vast in het elftal.

Vorig seizoen werd Paugain al binnengehaald tijdens de wintermercato. Maar het is pas dit seizoen dat de verdediger veel speelminuten weet te vergaren. "Ik ben gegroeid als voetballer en als persoon", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Paugain merkt zelf ook wel dat hij vorig seizoen nog niet echt in aanmerking kwam voor een basisplaats. Nu is dat gevoel helemaal veranderd: "In vergelijking met vorig seizoen heb ik een stap voorwaarts gezet."

De laatste drie confrontaties met Antwerp verloor Zulte Waregem. Sterker nog, in die wedstrijden wist het geen enkele keer te scoren. Tijd om die negatieve reeks een halt toe te roepen, zullen ze denken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Zulte Waregem - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (27/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Zulte Waregem
Wilguens Paugain

Meer nieuws

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

12:10
Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

12:01
Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"

Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"

11:50
Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

11:40
Vorig seizoen speelde hij nog bij STVV, nu wordt flankaanvaller ploegmaat van Neymar

Vorig seizoen speelde hij nog bij STVV, nu wordt flankaanvaller ploegmaat van Neymar

11:30
Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge Reactie

Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge

11:15
David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

11:20
Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

11:10
Genekt door blessures Onyedika en Mechele? Tzolis ziet Club weer dezelfde fouten maken Reactie

Genekt door blessures Onyedika en Mechele? Tzolis ziet Club weer dezelfde fouten maken

10:35
Onverwoestbaar op 'hoge leeftijd': ex-speler Standard en Charleroi breekt record

Onverwoestbaar op 'hoge leeftijd': ex-speler Standard en Charleroi breekt record

11:00
David Hubert blikt terug op ontslag bij Anderlecht: "Dat gaat niet"

David Hubert blikt terug op ontslag bij Anderlecht: "Dat gaat niet"

10:20
Dimitri De Condé zet de boel op scherp richting Fink én de spelers

Dimitri De Condé zet de boel op scherp richting Fink én de spelers

10:40
KV Kortrijk wint topper in Challenger Pro League, maar: "Dit mag niet nog eens gebeuren"

KV Kortrijk wint topper in Challenger Pro League, maar: "Dit mag niet nog eens gebeuren"

10:00
Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen"

Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen"

09:30
3
Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden"

Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden"

09:50
4
Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

08:43
Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

Antwerp is gewaarschuwd: Zulte Waregem dankt nieuwe rots in de branding voor defensieve stabiliteit

18:20
"Standard bood drie keer zoveel als Club Brugge": ex-speler Mechelen klapt uit de biecht

"Standard bood drie keer zoveel als Club Brugge": ex-speler Mechelen klapt uit de biecht

09:01
Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

08:06
1
"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

"Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming

21:40
3
Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo

Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo

07:40
2
🎥 Leandro Trossard doet de monden openvallen

🎥 Leandro Trossard doet de monden openvallen

08:25
Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

07:00
2
Spits Genk zegt wie zijn idolen zijn en barst van ambitie: "Dat wil ik worden"

Spits Genk zegt wie zijn idolen zijn en barst van ambitie: "Dat wil ik worden"

07:20
🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Reactie

🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde

23:30
11
Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku"

Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku"

06:30
4
Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem

Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem

23:50
Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

06:15
2
Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn"

19:00
6
Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

Westerlo zorgt voor ongezien spektakel op Jan Breydel na match met tien goals: "We konden er nog meer maken"

23:10
2
Twee heikele punten op supportersoverleg bij Cercle Brugge: hoe zit het met logo en nieuw stadion?

Twee heikele punten op supportersoverleg bij Cercle Brugge: hoe zit het met logo en nieuw stadion?

23:00
1
Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

Gekker wordt het niet: Club Brugge en Westerlo delen de punten in wedstrijd met tien(!) doelpunten

22:33
Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

22:30
Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

Vier matchen in de Challenger Pro League: wie ging met de drie punten lopen?

21:55
Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

Beerschot oogst lof in CPL: "De beste ploeg van de vier ploegen bovenaan het klassement"

21:10
2
Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen

21:50
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 5-5 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen" mantoch mantoch over Beerschot-fans dromen al van nieuwe promotie: dit heeft coach Mo Messoudi erover te zeggen FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - Westerlo: 5-5 Lewiswoef Lewiswoef over Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens" Dirk1897 Dirk1897 over Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen" Strider Strider over "Je kunt dat van hem niet verwachten": Patrick Goots neemt Antwerpspeler in bescherming DKMA DKMA over 🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku" CringeMedia CringeMedia over Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden" CringeMedia CringeMedia over Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved