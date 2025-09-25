Vorig seizoen figurant, dit seizoen basispion bij Zulte Waregem: "Heb een stap voorwaarts gezet"

Na een zes op zes wil Zulte Waregem dit weekend opnieuw de zege pakken. Dan moet het in eigen huis wel voorbij Antwerp. Vermoedelijk zal rechtsachter Wilguens Paugain opnieuw aan de aftrap verschijnen.

De sfeer bij Zulte Waregem zit op een hoogtepunt. Na zeges tegen Oud-Heverlee Leuven (2-0) en Charleroi (1-2) zitten de jongens van Sven Vandenbroeck vol vertrouwen. Komend weekend nemen ze het op tegen Antwerp.

Titularis op rechts

Ook daar gaat de promovendus proberen een mooi resultaat neer te zetten. En dat zal het naar alle waarschijnlijkheid opnieuw met Wilguens Paugain aan de aftrap doen. De Haïtiaan staat sinds speeldag drie vast in het elftal.

Vorig seizoen werd Paugain al binnengehaald tijdens de wintermercato. Maar het is pas dit seizoen dat de verdediger veel speelminuten weet te vergaren. "Ik ben gegroeid als voetballer en als persoon", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Paugain merkt zelf ook wel dat hij vorig seizoen nog niet echt in aanmerking kwam voor een basisplaats. Nu is dat gevoel helemaal veranderd: "In vergelijking met vorig seizoen heb ik een stap voorwaarts gezet."

De laatste drie confrontaties met Antwerp verloor Zulte Waregem. Sterker nog, in die wedstrijden wist het geen enkele keer te scoren. Tijd om die negatieve reeks een halt toe te roepen, zullen ze denken.