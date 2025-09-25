Vorig seizoen speelde hij nog bij STVV, nu wordt flankaanvaller ploegmaat van Neymar

Billal Brahimi speelde vorig seizoen bij Sint-Truiden. De Franse Algerijn werd gehuurd van OGC Nice, de huidige werkgever van Charles Vanhoutte. Ondertussen heeft Brahimi een nieuwe club gevonden.

Aan het eind van de zomermercato streek Billal Brahimi vorig seizoen neer bij Sint-Truiden. De flankspeler maakte de tijdelijke overstap van het Franse OGC Nice. In totaal speelde hij dertig wedstrijden voor STVV.

Daarin wist hij twee keer te scoren. Nochtans begon Brahimi furieus met een doelpunt tijdens zijn debuut in de gewonnen partij tegen Oud-Heverlee Leuven. Maar daarna was het niet altijd even overtuigend wat de Algerijn bracht.

Brahimi naar Santos

Uiteindelijk keerde Brahimi terug naar Nice, maar niet voor lang. Hij verlaat de Franse club en trekt naar Brazilië. Brahimi gaat voortaan voetballen bij Santos, het team waar ook de Braziliaanse superster Neymar actief is.

De transfer is op woensdag officieel bekendgemaakt door de club. Na zes jaar in Frankrijk te spelen, met uitzondering van zijn uitleenbeurt aan STVV, trekt Brahimi nu dus naar een wat meer exotische competitie.

Niet dat ze hem in Limburg ontzettend hard missen. De Kanaries doen het uitstekend in de competitie. En staan na acht speeldagen op een gedeelde tweede plaats, samen met Club Brugge en Anderlecht. Komende zondag staat de Limburgse derby op het programma.