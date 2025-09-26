📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit
Foto: © photonews

Antwerp is eindelijk gestart met de bouw van de nieuwe Tribune 2. De afbraak is achter de rug, en de Bosuil zal na de werken plaats bieden aan 21.000 fans.

Er is in het verleden heel wat gepraat en geschreven over Tribune 2 op de Bosuil. Die was lange tijd niet in gebruik wat voor problemen zorgde.

De club liep uiteraard inkomsten mis, de capaciteit van het stadion werd erdoor beperkt en het zich was ook niet fantastisch. Maar een tijdje geleden kwam er toch schot in de zaak.

Antwerp deelt beelden van Tribune 2

De afbraak is klaar en de bouw is begonnen. Antwerp deelde er vrijdag foto's van op zijn sociale media, en het lijkt allemaal goed te verlopen.

Als de tribune klaar is biedt de Bosuil plaats aan 5.000 extra toeschouwers, de capaciteit stijgt dan van 16.000 naar 21.000. De kostprijs bedraagt 12,5 miljoen euro.

De Antwerp-fans moeten nog even wachten om de vooruitgang te zien. Dit weekend trekt The Great Old naar Zulte Waregem, de volgende thuismatch volgt op 4 oktober tegen Cercle Brugge.

Volg Zulte Waregem - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (27/09).

Antwerp
Zulte Waregem

