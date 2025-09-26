Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

Stef Wils kan niet rekenen op Dennis Praet voor de verplaatsing van Antwerp naar Zulte Waregem, deze zaterdag. De voormalige Gouden Schoen heeft last van een spierblessure.

Royal Antwerp staat op de twaalfde plaats in de Pro League na het gelijkspel tegen Anderlecht vorige week en moet nu reageren en zich weer aansluiten bij de top van de ranglijst, wat zal moeten gebeuren door een overwinning op het veld van Zulte Waregem, deze zaterdagmiddag.

Voorafgaand aan deze wedstrijd heeft Stef Wils slecht nieuws aangekondigd tijdens een persconferentie, volgens Gazet van Antwerpen.

Stef Wils mist Dennis Praet bij Antwerp

Dennis Praet heeft een spierblessure opgelopen tijdens de training en zal het team niet kunnen vergezellen naar Zulte Waregem. Stef Wils hoopt hem terug te hebben voor de internationale pauze van oktober, zo liet hij weten.

Zeer slecht nieuws, aangezien de voormalige speler van Anderlecht voorbestemd was om de dirigent te worden van Royal Antwerp. Net als de afgelopen weken zijn ook Gyrano Kerk en Geoffry Hairemans geblesseerd en afwezig.

Desalniettemin kan Stef Wils rekenen op de terugkeer van Rosen Bozhinov en Yuto Tsunashima. Na blessures eerder in de week tegen Anderlecht zijn de twee verdedigers nu beschikbaar voor de wedstrijd.