Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Voor het eerst sinds december 2023 zullen er weer fans van Standard Luik aanwezig zijn in het Lotto Park. De traditionele Belgische topper tussen Anderlecht en Standard op 5 oktober krijgt daardoor opnieuw een deel van zijn originele sfeer terug, al blijft het voorlopig om een test te gaan.

De afwezigheid van de bezoekersdateerde van het bekerduel van december 2023, dat werd overschaduwd door ernstige incidenten. Voorafgaand aan disciplinaire sancties besloten beide clubs toen om geen supporters van de tegenpartij toe te laten tot het einde van het seizoen 2024-2025, om spanningen af te laten nemen.

De vraag rijste vanzelf: zouden Standard-fans opnieuw welkom zijn voor het eerste Clasico van het nieuwe seizoen? Het antwoord kwam deels positief: 682 supporters mogen het stadion bezoeken, weliswaar volgens het principe van een combi “tickets-bus” om de veiligheid te garanderen. Burgemeester Fabrice Cumps: “We kunnen inschatten dat het moment gekomen is om een test te doen met een beperkt aantal supporters", klinkt het bij Sudpresse.



Evaluatie na de wedstrijd

Het is duidelijk een proefproject. De match wordt als risicowedstrijd beschouwd en krijgt een grote inzet van de ordediensten. “De wil van beide clubs was om terug te keren naar volledige capaciteit”, zegt Pierre François, manager bij Standard. “Het gaat om een eerste stap en we hopen dat alles zonder incidenten verloopt.”

De fans van Standard, vertegenwoordigd door de Famille des Rouches, reageren opgelucht. “Een wedstrijd zonder supporters van de tegenpartij verliest sfeer, zeker bij een clash tussen twee grote clubs", zegt voorzitter Gregory Ancart. “Met 682 plaatsen zal er veel vraag zijn, maar we proberen het rustig te houden en communiceren duidelijk richting onze supporters.”

Voor de toekomst blijft het afwachten of de proef geslaagd blijkt. De clubs en de lokale autoriteiten zullen na de wedstrijd evalueren. Als alles goed gaat, kan dit een eerste stap zijn naar een volledige terugkeer van de bezoekers, zodat de Belgische klassieker opnieuw zijn volledige entourage en intensiteit krijgt.