Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor het eerst sinds december 2023 zullen er weer fans van Standard Luik aanwezig zijn in het Lotto Park. De traditionele Belgische topper tussen Anderlecht en Standard op 5 oktober krijgt daardoor opnieuw een deel van zijn originele sfeer terug, al blijft het voorlopig om een test te gaan.

De afwezigheid van de bezoekersdateerde van het bekerduel van december 2023, dat werd overschaduwd door ernstige incidenten. Voorafgaand aan disciplinaire sancties besloten beide clubs toen om geen supporters van de tegenpartij toe te laten tot het einde van het seizoen 2024-2025, om spanningen af te laten nemen.

De vraag rijste vanzelf: zouden Standard-fans opnieuw welkom zijn voor het eerste Clasico van het nieuwe seizoen? Het antwoord kwam deels positief: 682 supporters mogen het stadion bezoeken, weliswaar volgens het principe van een combi “tickets-bus” om de veiligheid te garanderen. Burgemeester Fabrice Cumps: “We kunnen inschatten dat het moment gekomen is om een test te doen met een beperkt aantal supporters", klinkt het bij Sudpresse.

Lees ook... Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

Evaluatie na de wedstrijd

Het is duidelijk een proefproject. De match wordt als risicowedstrijd beschouwd en krijgt een grote inzet van de ordediensten. “De wil van beide clubs was om terug te keren naar volledige capaciteit”, zegt Pierre François, manager bij Standard. “Het gaat om een eerste stap en we hopen dat alles zonder incidenten verloopt.”

De fans van Standard, vertegenwoordigd door de Famille des Rouches, reageren opgelucht. “Een wedstrijd zonder supporters van de tegenpartij verliest sfeer, zeker bij een clash tussen twee grote clubs", zegt voorzitter Gregory Ancart. “Met 682 plaatsen zal er veel vraag zijn, maar we proberen het rustig te houden en communiceren duidelijk richting onze supporters.”

Voor de toekomst blijft het afwachten of de proef geslaagd blijkt. De clubs en de lokale autoriteiten zullen na de wedstrijd evalueren. Als alles goed gaat, kan dit een eerste stap zijn naar een volledige terugkeer van de bezoekers, zodat de Belgische klassieker opnieuw zijn volledige entourage en intensiteit krijgt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Interview

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

09:30
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
1
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
1
Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

07:40
1
Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

08:00
Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

06:30
Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

19:40
3
Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

07:00
De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

20:40
2
Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

22:59
'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

22:30
1
Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

23:07
1
Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

13:30
'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

21:40
1
Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

22:01
1
Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge Interview

Standard-coach Euvrard kan met goed nieuws komen voor clash met Club Brugge

16:30
1
'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

21:20
Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

21:00
Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

20:00
Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er De derde helft

Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

20:21
'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

19:20
5
Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

Felice Mazzù lyrisch over Anderlecht-speler: "Hij moet spelen, echt waar"

17:00
2
Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

18:40
📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026

19:00
1
Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

17:40
1
21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

18:00
Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

18:20
5
Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

14:40
1
El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

17:20
Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Reactie

Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

15:10
14
STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

16:00
Sven Vandenbroeck grijpt in bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck grijpt in bij Zulte Waregem

15:20
🎥 Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton

🎥 Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton

15:30
Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

12:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Olympia86 Olympia86 over Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer Nelvafrel Nelvafrel over 'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat' Nelvafrel Nelvafrel over Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Beter dan de vorige? Dit zijn de drie mascottes voor het WK 2026 Nelvafrel Nelvafrel over "Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers Nelvafrel Nelvafrel over Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg" jawaddedadde jawaddedadde over De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan Star.CSR Star.CSR over Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker" Wesl Wesl over Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved