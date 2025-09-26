Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Voor Théo Leoni was het afscheid bij Anderlecht allesbehalve eenvoudig. De 25-jarige middenvelder doorliep de volledige jeugdopleiding en bleef jarenlang knokken voor zijn doorbraak in het eerste elftal.

“Het deed me verdriet dat ik Anderlecht moest verlaten. Alleen moest ik het doen. Ik zat in een situatie waarbij ik geen toekomst meer zag voor mezelf”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “De coach wilde andere profielen, hij dacht niet dat ik hem nog het voetbal kon brengen dat hij wou zien. De club maakte me duidelijk dat ik weg moest. Wat zou er gebeurd zijn als ik tot januari geen matchen meer speelde? Ik ben al 25, hé.”

Sportief directeur Olivier Renard verklaarde dat Anderlecht hem een nieuw contract tot 2029 had aangeboden. Leoni bevestigt dat, maar nuanceert: “Ik kreeg dat voorstel inderdaad en het was beter dan wat ik eerder had, ja. Alleen zei de directie dat er absoluut geen onderhandelingsmarge meer was, terwijl mijn salaris lager was dan bij veel ploegmaats. Ik hoopte op meer dialoog, een mogelijkheid om tot een compromis te komen.”

De middenvelder zag ook sportieve redenen om te vertrekken. “Onder Besnik Hasi speelde ik vorig seizoen al minder. We waren opeens met acht middenvelders voor drie plaatsen. En CEO Tim Borguet zei me dat jongens wiens verbintenis snel afloopt niet dezelfde status hebben als gasten die nog enkele jaren vastliggen. Het was voor iedereen beter dat ik vertrok. Anderlecht kon het geld ook gebruiken, zelfs al was het niet veel.”

In de auto gesprongen na een aanbieding van Fredberg

Stade Reims betaalde zo’n 600.000 euro voor de Carolo, die meteen zijn debuut maakte in de Ligue 1. Toch scheelde het niet veel of hij had in Italië gespeeld. “We sprongen op een ochtend bijna in de auto om in Genua te gaan tekenen bij Sampdoria”, onthult Leoni. “Het deed me veel deugd dat Jesper Fredberg me wou. Samp, met zijn ambities om weer naar de Serie A te gaan, was zeker een stap voorwaarts geweest.”

Toch koos Leoni uiteindelijk voor Frankrijk. “Reims vinkte meer hokjes af, het was iets minder ver van huis. Ik heb Jesper Fredberg geappt om mijn keuze uit te leggen, uit respect. Hij antwoordde klassevol dat hij me begreep.” 

