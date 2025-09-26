Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken blikt terug op zijn passages bij Genk en Gent. Volgens hem was er geen sprake van falen en had de breuk met Genk weinig met voetbal te maken.

Wouter Vrancken was de laatste jaren actief bij KRC Genk en KAA Gent voor hij bij Sint-Truiden terechtkwam. Bij Genk ging het, tot op een bepaald moment goed, terwijl hij bij de Buffalo's relatief vroeg vertrok.

De trainer is van mening dat hij niet gefaald heeft bij de topploegen. "Ik voel dat helemaal niet omdat de resultaten nog steeds goed waren. Die twee keer dat we vertrokken zijn hebben andere redenen", komt hij terug op zijn vertrekken bij Genk en Gent.

Vertrek Vrancken bij Racing Genk had weinig met voetbal te maken

"Het tweede seizoen in Genk wisten we dat het iets moeilijker ging worden", gaat Vrancken verder bij DAZN. "Op zich was dat zeker geen verkeerd seizoen als soort van overgangsjaar om een nieuwe stabiliteit te creëren. Op gebied van resultaten ben ik daar sowieso niet ontevreden over."

"Enkel de manier waarop de breuk ontstaan is. Dat was meer op menselijk gebied en had eigenlijk niet veel met voetbal te maken", wil hij nog de puntjes op de i zetten.

Of die breuk ooit nog goedkomt? "Dat weet ik niet. Ik heb ook geen rancune. Hoe ik in het leven wil staan is dat ik iedereen de zon in de ogen gun. Ik gun iedereen het beste, ik gun iedereen succes. Dat is voor hen ook zo. Ik wil gewoon zelf alles doen om succes te halen met STVV."