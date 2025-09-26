Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wouter Vrancken blikt terug op zijn passages bij Genk en Gent. Volgens hem was er geen sprake van falen en had de breuk met Genk weinig met voetbal te maken.

Wouter Vrancken was de laatste jaren actief bij KRC Genk en KAA Gent voor hij bij Sint-Truiden terechtkwam. Bij Genk ging het, tot op een bepaald moment goed, terwijl hij bij de Buffalo's relatief vroeg vertrok. 

De trainer is van mening dat hij niet gefaald heeft bij de topploegen. "Ik voel dat helemaal niet omdat de resultaten nog steeds goed waren. Die twee keer dat we vertrokken zijn hebben andere redenen", komt hij terug op zijn vertrekken bij Genk en Gent.

Vertrek Vrancken bij Racing Genk had weinig met voetbal te maken 

"Het tweede seizoen in Genk wisten we dat het iets moeilijker ging worden", gaat Vrancken verder bij DAZN. "Op zich was dat zeker geen verkeerd seizoen als soort van overgangsjaar om een nieuwe stabiliteit te creëren. Op gebied van resultaten ben ik daar sowieso niet ontevreden over."

"Enkel de manier waarop de breuk ontstaan is. Dat was meer op menselijk gebied en had eigenlijk niet veel met voetbal te maken", wil hij nog de puntjes op de i zetten.

Of die breuk ooit nog goedkomt? "Dat weet ik niet. Ik heb ook geen rancune. Hoe ik in het leven wil staan is dat ik iedereen de zon in de ogen gun. Ik gun iedereen het beste, ik gun iedereen succes. Dat is voor hen ook zo. Ik wil gewoon zelf alles doen om succes te halen met STVV."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

14:20
Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

12:41
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

13:46
Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

13:00
Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

13:30
UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

11:00
4
Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

12:00
1
Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

12:20
Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

11:30
Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

10:30
7
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
4
Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

Thorsten Fink grijpt in en geeft verrassende basisplaats: "Voelt heel lekker, daar ga ik niet om liegen"

08:00
Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

10:00
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Interview

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

09:30
1
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

Jonge Belgen maken indruk in Europa League: "Denk niet dat Genk, Gent of Anderlecht ze nu al missen"

06:30
Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

Genk zorgt voor spektakel op Ibrox: Oh beleeft knotsgekke avond

22:59
Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

07:40
4
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
11
Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

Hein geeft toe: hoe Hans Vanaken bij Vanhaezebrouck had kunnen terechtkomen

07:00
Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

Steven Defour en supporters Genk niet te spreken over belangrijke keuze: "Team is belangrijker"

22:01
1
Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

23:07
2
Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

21:00
'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

22:30
1
'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'

21:40
1
De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

20:40
2
'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

'Er komt schot in de zaak voor gewezen Rode Duivel met verleden bij jeugd Anderlecht en Lierse'

21:20
STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

STVV krijgt opsteker met oog op Limburgse derby

16:00
Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

Voormalige speler uit de Pro League geeft aan dat hij in ons land werd bedreigd ... door een makelaar

20:00
Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er De derde helft

Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

20:21
'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

19:20
11
El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

El Ouahdi onthult reden waarom hij bij KRC Genk is gebleven

17:20
Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

Akkoord nabij? 'Selim Amallah (ex-Standard) hakt knoop door over Anderlecht'

19:40
3
21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

21-jarige ex-speler van Antwerp en Genk loopt nu in Engeland rond: "De mensen zijn mij vergeten, hé"

18:00
Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

Club Brugge heeft een groot probleem zonder Onyedika: wie moet/kan hem in godsnaam vervangen?

18:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Cochise789 Cochise789 over OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders Vermeiren Willy Vermeiren Willy over OH Leuven - Anderlecht: - Divano Divano over Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg" Nelvafrel Nelvafrel over Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia Impala Impala over 'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat' CCpl CCpl over Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem Vital Verheyen Vital Verheyen over Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer DKMA DKMA over Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom Vital Verheyen Vital Verheyen over UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk desktop desktop over "Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved