Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Nacho Ferri kende een sterke start bij Westerlo met 3 goals en 2 assists in 8 duels. De Spaanse spits vertelt dat hij Romelu Lukaku als grote voorbeeld ziet.

Nacho Ferri werd vorig seizoen door Frankfurt uitgeleend aan KV Kortrijk. Westerlo schakelde deze zomer snel om de Spaanse spits definitief binnen te halen nadat zijn uitleenbeurt afliep.

Ondertussen zit hij al aan drie doelpunten en twee assists op acht wedstrijden tijd. De aanvaller gebruikt een Rode Duivel als grote voorbeeld. "Romelu Lukaku. Hij toont dat je aan je lichaam kan blijven werken, zonder je snelheid te verliezen", zegt Ferri bij Gazet van Antwerpen.

Romelu Lukaku is het grote voorbeeld van Nacho Ferri

"Dat wil niet zeggen dat ik er nog steeds obsessief mee bezig ben. Drie, vier keer per week zit ik nog in de fitness, alleen na training. Het is heel belangrijk om niet té veel te willen doen en de juiste balans te vinden."

Ferri zat vroeger heel vaak in de fitness, waardoor hij nu een stevige, lange, spits is. "Soms geraken mijn tegenstanders wel eens gefrustreerd. Maar ze tonen ook begrip."

"Ze weten dat die stijl bij mijn manier van spelen hoort. Ik kijk al uit naar de duels tegen Burgess. Hard tegen onzacht, daar hou ik wel van. Dat pusht mij om nog dat extra procentje te geven", blikt hij al kort vooruit op de match tegen Union.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

