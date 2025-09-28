'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'
De Franse-Nigeriaanse spits George Ilenikhena, momenteel actief bij AS Monaco, wordt genoemd als topkandidaat voor een wintertransfer naar AS Roma.

George Ilenikhena maakte in juli 2023 de overstap van Amiens SC naar Royal Antwerp FC. De toen 16-jarige aanvaller werd binnengehaald als talentvolle versterking en kreeg bij Antwerp de kans om zich verder te ontwikkelen.

Tijdens het seizoen 2023-2024 kwam hij regelmatig in actie en wist hij zich in de kijker te spelen bij buitenlandse clubs. In juli 2024 volgde een transfer naar AS Monaco voor 20 miljoen euro, waar hij een contract tekende tot medio 2029.

Roma zoekt versterking in de spits

Volgens La Gazzetta dello Sport is Ilenikhena momenteel de voornaamste kandidaat om de aanval van AS Roma te versterken. De Italiaanse club zoekt een extra spits in het vooruitzicht van een mogelijk vertrek van Artem Dovbyk in januari. Ook loanee Evan Ferguson kon tot dusver niet overtuigen. “Ilenikhena is de belangrijkste kandidaat voor Roma”, meldt de krant.

Hoewel Ilenikhena bovenaan de lijst staat, worden ook andere namen genoemd. Myron Boadu geldt als een goedkopere optie, terwijl Leandro Trossard eveneens in beeld is. De marktwaarde van Ilenikhena wordt door Transfermarkt geschat op 15 miljoen euro. “Hij wordt beschouwd als een dure optie”, schrijft La Gazzetta dello Sport.

Interesse uit meerdere landen

Naast Roma tonen ook andere clubs belangstelling voor de jonge spits. Onder meer VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen en Villarreal volgen zijn situatie bij AS Monaco. De brede interesse bevestigt zijn status als opkomend talent op het Europese toneel. Ilenikhena ligt bij AS Monaco nog vast tot 2029, wat een eventuele transfer complex maakt. Toch blijft Roma aandringen, gezien de nood aan aanvallende versterking.

