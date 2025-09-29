Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

Anderlecht pakte de voorbije week vijf op negen, maar daar staat een schrijnend aantal goals tegenover. In de drie matchen tegen Antwerp, Gent en OH Leuven scoorde paars-wit slechts twee keer, en die twee goals kwamen er met de nodige dosis geluk.

Marc Degryse ziet Anderlecht dan ook nul progressie maken. “Even was er de hoop omdat je met een deviatie kon winnen van AA Gent — en akkoord, het voetbal was niet slecht", zegt hij in HLN.

"Maar als je die goal van Stroeykens bij de 0-0 tegen Antwerp optelt en het doelpunt dat Vázquez op OHL per toeval maakt met zijn scheenbeen, dan is de vaststelling duidelijk: Anderlecht heeft afgelopen week geen ‘normale goal’ kunnen maken in drie wedstrijden.”

Volgens Degryse gaat het verder dan scoren alleen. “Meer nog: het creëerde alles bij elkaar heel weinig open doelkansen. Daar zit het probleem.”

De analist wijst ook op structurele problemen: “Waar zit de progressie dan? De wijze waarop paars-wit in Leuven de 0-1 niet kon vasthouden, bewijst dat er nog steeds onvoldoende stabiliteit en fundering is in het elftal.”

Structurele problemen bij Anderlecht

Degryse benadrukt dat de resultaten voorlopig niet matchen met de ambities van Anderlecht. De Brusselaars zouden al wat meer moeten laten zien, zeker tegen ploegen uit de subtop en middenmoot.

Anderlecht staat momenteel wel vierde, maar het is de vraag hoe lang het gaat duren voor de structurele problemen aan de oppervlakte komen. Hoe lang kan Anderlecht het volhouden zonder een beter spelniveau en meer gecreëerde kansen?