Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Sam Kerkhofs kennen we als sterke man bij Sporting Hasselt uit de Eerste Amateurklasse, maar ook als supporter van RSC Anderlecht. Hij is niet tevreden met hoe het momenteel loopt bij zijn favoriete club.

RSC Anderlecht staat momenteel op een knappe vierde plaats, met 15 op 27. De kloof met Club Brugge is zelfs maar twee punten, al is de kloof met leider Union SG natuurlijk wel al acht eenheden.

"Heeft iemand het interview van Besnik Hasi gezien?", vroeg Sam Kerkhofs zich hardop af in 90 Minutes. "Hij sprak over een match teveel, met drie wedstrijden op zes dagen omdat Anderlecht op vrijdag tegen OH Leuven moest spelen."

Sam Kerkhofs over de brede kern van RSC Anderlecht

"Ok, maar je speelt geen Europees ... En op de bank zitten Hazard, Verschaeren, Llansana, Cvetkvoic, Camara, Augustinsson ... Dan kon je toch wel gewisseld hebben?"

"Fleau die de interviews tijdens de rust deed, hoorde Hasi in de kleedkamers roepen 'Wake up, wake up' en toen zei hij dat hij dat niet gezegd had, maar dat ze zich dat had ingebeeld. Heel raar!"

Het interview van Besnik Hasi was heel raar

"En na de wissel van Vazquez zei hij dat hij om een vervanging vroeg, terwijl als je die wissel zag je dat toch ook raar kon vinden. Het is heel raar", aldus Kerkhofs. "Anderlecht heeft echt een brede kern."

De match tegen Gent werd nota bene uitgesteld ... voor het Europees verhaal. "Ik zei toen al dat je het beter pakt zoals het komt. Dat ze liever op zondag hadden gespeeld? Dat geloof ik. Maar je komt op voorsprong in Leuven door een goal die je krijgt, ze was niet eens verdiend ..."