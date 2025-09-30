Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

Het wordt een drukke week voor de Belgische teams in de Europese competities. Club Brugge opent de debatten op dinsdag, maar ook Union (woensdag) en Genk (donderdag) komen in actie. Die laatste hebben vorige week een goede zaak gedaan.

KRC Genk was vooraf geen grote favoriet in de Europa League, maar na de 0-1 overwinning op bezoek bij het Schotse Glasgow Rangers zijn ze flink opgeschoten in het klassement.

Momenteel staan ze op doelsaldo op een gedeelde negende plaats, maar de kans dat ze de top-24 halen is ondertussen flink toegenomen. Op dit moment schat Football Meets Data de kans in op liefst 93 procent.

Als het gaat over de top-8, dan staat Genk momenteel negende met een kans van zo'n 38 procent. Aston Villa, Lyon, AS Roma, Lille, Porto, Nottingham Forest, Stuttgart en Bologna worden voorlopig hoger ingeschat.

Kansen van KRC Genk zijn flink gestegen in Europa League

Vorige week stegen de kansen op de top-8 wel met liefst 15 procent voor De Smurfen. Feyenoord deed dan weer de slechtste zaak volgens de statistiekenbureau op speeldag 1. Tegen Ferencvaros komt er een nieuw belangrijk duel aan voor Genk. 

Als Genk ook de Hongaren opzij kan zetten, dan doen ze opnieuw een prima zaak met oog op de top-8 en minstens de top-24. Onder de zes volgende wedstrijden zitten er met onder meer Real Betis Sevilla nog een aantal krakers.

