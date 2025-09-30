Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Foto: © photonews
RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een oplossing voor een aantal spelers. Denk maar aan Thomas Foket, Mats Rits, Majeed Ashimeru en Alexis Flips bijvoorbeeld. Voor één van die vier is er nu eindelijk witte rook op komst.

"We hebben er alles aan gedaan om op een constructieve manier uit elkaar te gaan, maar die spelers beslisten anders. Voorlopig slepen we die contracten dus nog mee tot januari", klonk het enkele weken geleden nog over onder meer Ashimeru bij CEO Sports Tim Borguet.

Nu lijkt er eindelijk witte rook op komst in het dossier. De speler - die momenteel samen met Flips en Foket in de B-kern van paars-wit zit - zou in januari kunnen verkassen uit het Lotto Park.

Volgens AfricaFoot is er interesse vanuit Rusland, waar FK Krasnodar hem op de radar zou hebben gezet om in de komende winter te komen wegsnoepen uit Anderlecht.

De 27-jarige Ghanees zou op die manier eindelijk kunnen verkassen bij Anderlecht, waar hij al een tijdje niet meer in de plannen past. Volgens Transfermarkt heeft hij nog altijd een marktwaarde van 1,5 miljoen euro, maar dat is ooit meer dan dubbel zoveel geweest.

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

