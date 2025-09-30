Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een oplossing voor een aantal spelers. Denk maar aan Thomas Foket, Mats Rits, Majeed Ashimeru en Alexis Flips bijvoorbeeld. Voor één van die vier is er nu eindelijk witte rook op komst.

"We hebben er alles aan gedaan om op een constructieve manier uit elkaar te gaan, maar die spelers beslisten anders. Voorlopig slepen we die contracten dus nog mee tot januari", klonk het enkele weken geleden nog over onder meer Ashimeru bij CEO Sports Tim Borguet.

Nu lijkt er eindelijk witte rook op komst in het dossier. De speler - die momenteel samen met Flips en Foket in de B-kern van paars-wit zit - zou in januari kunnen verkassen uit het Lotto Park.

Nieuws - Update



📌 Volgens buitenlandse media wordt Majeed Ashimeru gelinkt aan de Russische club FK Krasnodar.



📌#Anderlecht dreigt De Cat één maand te moeten missen door zijn deelname aan het WK U17 in Qatar.



📌De wedstrijd van zondag tegen Standard is uitverkocht.… pic.twitter.com/Dq4WNbEtkV — Update (@rscaupdate) September 30, 2025

Volgens AfricaFoot is er interesse vanuit Rusland, waar FK Krasnodar hem op de radar zou hebben gezet om in de komende winter te komen wegsnoepen uit Anderlecht.

De 27-jarige Ghanees zou op die manier eindelijk kunnen verkassen bij Anderlecht, waar hij al een tijdje niet meer in de plannen past. Volgens Transfermarkt heeft hij nog altijd een marktwaarde van 1,5 miljoen euro, maar dat is ooit meer dan dubbel zoveel geweest.