Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen, zoveel is duidelijk. Het verloor afgelopen weekend ook bij Zulte Waregem en staat zo amper dertiende. Werk aan de winkel dus voor stamnummer 1. Kan de top-6 nog?

Vincent Janssen gaf na de wedstrijd aan dat op deze manier de top-6 een moeilijke situatie zou gaan worden. Daarmee ging hij ook in tegen wat Marc Overmars en Sven Jaecques eerder hadden gezegd in een groot interview.

Tuur Dierckx spreekt over de kansen van Antwerp dit seizoen

"Het is zoals Vincent Janssen aanhaalt dat ze op dit moment niet genoeg kwaliteit hebben om aanspraak te maken op de top-6 en play-off 1. Zulte Waregem was ook terecht beter tegen Antwerp, vond ik", aldus Tuur Dierckx in 90 Minutes over de zaak.

"Antwerp was zonder Praet nog minder, want die lost nog veel vuil werk op soms. Ze waren misschien te jong en met te weinig ervaring op het middenveld."

Filip Joos ziet zes ploegen beter voetballen dan Antwerp

Filip Joos pikte in: "Je kan er geen zes noemen die beter zijn dan Antwerp, maar je kan er ondertussen wel zes noemen die beter voetbal spelen. STVV voetbalt beter. Antwerp is ook niet beter dan Standard op dit moment, want daar zie ik Euvrard wel werken en er resultaten uithalen."

"Bij Antwerp hebben nu veel spelers een gevoel van 'oei' en ze zien op training ook dat het verval groot is, dat het 30 procent minder is dan vorig seizoen", aldus Joos in zijn analyse.