Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Union SG speelt zijn Champions League-thuiswedstrijden niet in het Dudenpark, maar in het Lotto Park van rivaal Anderlecht. Daarvoor betaalt Union per match zo'n 250.000 euro huur.

Uit noodzaak, want het Dudenpark is te klein en niet conform met de UEFA-richtlijnen. Er was al een akkoord met OH Leuven, maar voor CL-wedstrijden was hun stadion eigenlijk ook te min.



Afgelopen seizoen werd er voor het Koning Boudewijnstadion gekozen, maar daar hebben ze geen al te beste herinneringen aan. Dus dit seizoen speelt Union in het Lotto Park.

Anderlecht verdient onrechtstreeks nog heel wat aan de Champions League

Het is enorm opvallend, in het stadion van de rivaal, maar beide partijen worden er beter van. Sporza weet namelijk welk bedrag Anderlecht krijgt van Union SG.

Iedere wedstrijd dat Union speelt in het Lotto Park, zou de club zo'n 250.000 euro betalen aan Anderlecht. Een serieus bedrag uiteraard, maar dankzij de inkomsten van Champions League zal dit geen probleem vormen.