Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG speelt zijn Champions League-thuiswedstrijden niet in het Dudenpark, maar in het Lotto Park van rivaal Anderlecht. Daarvoor betaalt Union per match zo'n 250.000 euro huur.

Union SG speelt dit seizoen Champions League, maar wel niet in het eigen stadion. De Brusselaars laten hun thuiswedstrijden van het kampioenenbal doorgaan in het Lotto Park van Anderlecht.

Uit noodzaak, want het Dudenpark is te klein en niet conform met de UEFA-richtlijnen. Er was al een akkoord met OH Leuven, maar voor CL-wedstrijden was hun stadion eigenlijk ook te min.

Lees ook... Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

Afgelopen seizoen werd er voor het Koning Boudewijnstadion gekozen, maar daar hebben ze geen al te beste herinneringen aan. Dus dit seizoen speelt Union in het Lotto Park.

Anderlecht verdient onrechtstreeks nog heel wat aan de Champions League

Het is enorm opvallend, in het stadion van de rivaal, maar beide partijen worden er beter van. Sporza weet namelijk welk bedrag Anderlecht krijgt van Union SG.

Iedere wedstrijd dat Union speelt in het Lotto Park, zou de club zo'n 250.000 euro betalen aan Anderlecht. Een serieus bedrag uiteraard, maar dankzij de inkomsten van Champions League zal dit geen probleem vormen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Newcastle United

Meer nieuws

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed" Reactie

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

22:15
🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

18:30
7
Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

Union-spelers berusten: "Maar ook niet meegaan in scorebordjournalistiek"

21:17
Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

Dan toch! Newcastle United maakt gehakt van Union SG: meer dan één maatje te sterk

20:37
Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

17:00
1
Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

22:30
Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen"

22:00
1
Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

20:40
Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

Georges Leekens onder de indruk van JPL-coach: "Het was een heel goede keuze om hem te houden"

21:41
Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

21:20
🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

20:50
Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

20:00
LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

11:15
Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

20:20
'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

19:00
5
OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

19:41
KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

19:20
🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo De derde helft

🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo

18:20
2
Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

18:40
Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

17:20
Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

17:40
4
Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

18:00
🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

17:30
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

15:45
Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

14:20
3
Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

16:30
Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

15:30
2
Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix Analyse

Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

14:40
1
Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

15:00
WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

14:00
Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

13:30
6
"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

13:00
34
Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

12:20
1
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

13:15
Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

12:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Union SG - Newcastle United: 0-4 Johnnie Walker Johnnie Walker over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen Negenduuzend Negenduuzend over Barcelona - PSG: 1-1 FCB vo altijd FCB vo altijd over Straks een nieuwe 'Jashari-soap' bij Club Brugge? "Het is al lang mijn droom om voor AC Milan te spelen" Venom#13 Venom#13 over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Sv1978 Sv1978 over Atalanta - Club Brugge: 2-1 Andreas2962 Andreas2962 over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Venom#13 Venom#13 over 📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd Venom#13 Venom#13 over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved