Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen
Standard Luik zal het de komende weken moeten stellen zonder verdediger Daan Dierckx. Na medisch onderzoek is duidelijk geworden dat de speler meerdere weken buiten strijd zal zijn. De blessure komt op een moment van sportieve heropbouw onder coach Vincent Euvrard.

Volgens informatie van La Dernière Heure is Daan Dierckx getroffen door een spierblessure die hem “voor meerdere weken” uit de roulatie haalt. De aard van de blessure werd niet nader gespecificeerd, maar de duur van de afwezigheid is bevestigd.

De blessure werd vastgesteld na bijkomend medisch onderzoek. De club heeft geen exacte terugkeerdatum gecommuniceerd, maar bevestigt dat het om een langdurige onbeschikbaarheid gaat. Dierckx zal zijn revalidatie starten onder begeleiding van de medische staf van Standard.

Impact op defensieve bezetting van Standard

De afwezigheid van Dierckx betekent een wijziging in de verdedigende opties voor coach Vincent Euvrard. De speler was de voorbije weken in beeld voor een vaste rol in de achterhoede. Zijn uitval vereist een herschikking van de defensieve linie.

Standard bevindt zich in een fase waarin stabiliteit en consistentie belangrijk zijn. De blessure van Dierckx komt dan ook ongelegen. De club zal in de komende weken alternatieven moeten inzetten en mogelijk beroep doen op bredere kernspelers of jeugd.

De communicatie vanuit de club blijft beperkt tot de bevestiging van de blessure en de duur van de afwezigheid. Verdere medische details of prognoses zijn voorlopig niet publiek gedeeld. Dierckx zal de komende weken individueel revalideren.

