Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In Milaan zijn ze wat gewoon, maar Alexis Saelemaekers is toch bezig aan een verhaal dat niemand had zien aankomen. De 26-jarige Belg is onder Massimiliano Allegri uitgegroeid tot een onbetwistbare titularis.

Van een speler die vaak als wisseloplossing diende, naar iemand die plots niet meer uit de ploeg te denken valt. Saelemaekers' start van dit seizoen is ronduit indrukwekkend. Allegri heeft hem in een 3-5-2-systeem als rechter wingback neergezet en daar voelt Saelemaekers zich als een vis in het water.

Saelemaekers is niet langer die onstuimige speler

Hij combineert zijn loopvermogen met een nieuwe zekerheid aan de bal en brengt bovendien offensieve dreiging. Energie én rendement – dat is nieuw. Nochtans leek zijn hoofdstuk bij Milan bijna ten einde. Met uitleenbeurten bij Bologna en AS Roma leek een definitieve exit onafwendbaar. Maar het tij keerde toen Allegri neerstreek in San Siro. De coach zag onmiddellijk bruikbare kwaliteiten in de Belg. En de rest is geschiedenis.

Lees ook... Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

De cijfers bevestigen zijn impact. Hij wint duels, creëert kansen en is betrokken bij doelpunten. Maar misschien nog belangrijker: zijn mentaliteit heeft een klik gemaakt. Saelemaekers straalt maturiteit uit, neemt verantwoordelijkheid en zet de toon in pressing en intensiteit. Hij is niet langer de onstuimige flankspeler, hij is een leider in arbeid.

AC Milan is er zich ook van bewust dat dit geen eendagsvlieg is. Er lopen al gesprekken over een contractaanpassing, ondanks dat zijn huidige verbintenis tot 2027 loopt. Zijn prestaties zijn simpelweg te belangrijk geworden om hem niet steviger aan het project te koppelen.

Voor de Rode Duivels opent dit nieuwe perspectieven. Onder Rudi Garcia was hij al een vaste waarde in de selectie, maar eerder omwille van zijn polyvalentie. Hij kan zowat overal spelen, en dat maakte hem nuttig in de breedte. Maar nu groeit hij uit tot iemand die op niveau zekerheid kan brengen, ook internationaal.

Zekerheid voor WK?

Zijn probleem? Op elke positie staat er traditioneel een concurrent voor hem. Rechts staan Castagne en ook Seys, links De Cuyper en vooraan is het drummen voor de wingers. Toch lijkt het bijna vast te liggen dat hij naar het WK trekt, net omdat hij overal inzetbaar is en bovendien in topvorm verkeert.

Het contrast met zijn periode bij Anderlecht is groot. We herinneren ons de jonge, soms roekeloze dribbelaar die vooral opviel door zijn energie. Maar weinigen hadden voorspeld dat hij zich zou ontwikkelen tot een speler die op topniveau meedraait bij een club als AC Milan.

En dat is misschien wel zijn grootste verdienste: Saelemaekers heeft nooit opgegeven. Niet door zichzelf, niet door de club, en zeker niet door Allegri. Vandaag plukt Milan daar de vruchten van, en ook de Rode Duivels zouden wel eens veel plezier kunnen beleven aan een voetballer die eindelijk zijn plafond doorbreekt. Eén ding is zeker: Alexis Saelemaekers is niet langer de eeuwige belofte. Hij is een zekerheid geworden. Voor Milan, en straks ook voor België.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

15:30
Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

12:20
Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

15:00
1
STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

14:30
Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

14:15
Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

14:20
Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
3
Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

13:30
Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten De derde helft

Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten

08:20
1
De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

12:10
Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

10:30
Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

12:40
4
Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

11:50
Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

11:40
1
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

11:10
Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

11:00
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
5
'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

07:20
1
Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

09:00
Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond" Reactie

Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

09:15
"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

09:30
8
Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

08:40
'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

07:40
"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

06:30
7
Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

08:00
🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

07:00
Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

Kevin De Bruyne kent zijn opvallende straf na incident bij Napoli

21:20
2
Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

Voormalige topcoach is scherp voor Kevin De Bruyne: "Hij deed maar wat"

20:20
Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

Een evenwichtige strijd? Dit is ons gemengde Clasico-elftal

20:40
3
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

22:55
16
Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

Anderlecht verdient onrechtstreeks toch nog heel wat geld aan de Champions League, en dankt daarvoor Union

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 03/10 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC Dirk1897 Dirk1897 over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk JaKu JaKu over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" JaKu JaKu over Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt" FCB vo altijd FCB vo altijd over "Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge JaKu JaKu over Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren JaKu JaKu over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun JaKu JaKu over Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved