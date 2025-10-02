Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

In Milaan zijn ze wat gewoon, maar Alexis Saelemaekers is toch bezig aan een verhaal dat niemand had zien aankomen. De 26-jarige Belg is onder Massimiliano Allegri uitgegroeid tot een onbetwistbare titularis.

Van een speler die vaak als wisseloplossing diende, naar iemand die plots niet meer uit de ploeg te denken valt. Saelemaekers' start van dit seizoen is ronduit indrukwekkend. Allegri heeft hem in een 3-5-2-systeem als rechter wingback neergezet en daar voelt Saelemaekers zich als een vis in het water.

Saelemaekers is niet langer die onstuimige speler

Hij combineert zijn loopvermogen met een nieuwe zekerheid aan de bal en brengt bovendien offensieve dreiging. Energie én rendement – dat is nieuw. Nochtans leek zijn hoofdstuk bij Milan bijna ten einde. Met uitleenbeurten bij Bologna en AS Roma leek een definitieve exit onafwendbaar. Maar het tij keerde toen Allegri neerstreek in San Siro. De coach zag onmiddellijk bruikbare kwaliteiten in de Belg. En de rest is geschiedenis.



Lees ook... Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

De cijfers bevestigen zijn impact. Hij wint duels, creëert kansen en is betrokken bij doelpunten. Maar misschien nog belangrijker: zijn mentaliteit heeft een klik gemaakt. Saelemaekers straalt maturiteit uit, neemt verantwoordelijkheid en zet de toon in pressing en intensiteit. Hij is niet langer de onstuimige flankspeler, hij is een leider in arbeid.

AC Milan is er zich ook van bewust dat dit geen eendagsvlieg is. Er lopen al gesprekken over een contractaanpassing, ondanks dat zijn huidige verbintenis tot 2027 loopt. Zijn prestaties zijn simpelweg te belangrijk geworden om hem niet steviger aan het project te koppelen.

Voor de Rode Duivels opent dit nieuwe perspectieven. Onder Rudi Garcia was hij al een vaste waarde in de selectie, maar eerder omwille van zijn polyvalentie. Hij kan zowat overal spelen, en dat maakte hem nuttig in de breedte. Maar nu groeit hij uit tot iemand die op niveau zekerheid kan brengen, ook internationaal.

Zekerheid voor WK?

Zijn probleem? Op elke positie staat er traditioneel een concurrent voor hem. Rechts staan Castagne en ook Seys, links De Cuyper en vooraan is het drummen voor de wingers. Toch lijkt het bijna vast te liggen dat hij naar het WK trekt, net omdat hij overal inzetbaar is en bovendien in topvorm verkeert.

Het contrast met zijn periode bij Anderlecht is groot. We herinneren ons de jonge, soms roekeloze dribbelaar die vooral opviel door zijn energie. Maar weinigen hadden voorspeld dat hij zich zou ontwikkelen tot een speler die op topniveau meedraait bij een club als AC Milan.

En dat is misschien wel zijn grootste verdienste: Saelemaekers heeft nooit opgegeven. Niet door zichzelf, niet door de club, en zeker niet door Allegri. Vandaag plukt Milan daar de vruchten van, en ook de Rode Duivels zouden wel eens veel plezier kunnen beleven aan een voetballer die eindelijk zijn plafond doorbreekt. Eén ding is zeker: Alexis Saelemaekers is niet langer de eeuwige belofte. Hij is een zekerheid geworden. Voor Milan, en straks ook voor België.