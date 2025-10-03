Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

Met nog twee dagen te gaan tot het duel tussen Anderlecht en Standard, hebben enkele supporters van Paars-Wit alvast voor opschudding gezorgd in Luik. Ze trokken naar Sclessin en lieten er hun sporen achter met graffiti.

De wedstrijd van zondag in het Lotto Park belooft extra spannend te worden. Het wordt de eerste keer sinds december 2023 dat Standard-fans weer welkom zijn in de tribunes van Anderlecht. De terugkeer van de Rouches zorgt voor veel enthousiasme, maar ook voor oplopende spanningen tussen de supportersgroepen.

Het incident van afgelopen nacht is een directe reactie op eerdere provocaties. Standard-fans hadden eerder in Brussel een spandoek opgehangen met een uitdagende boodschap richting Anderlecht. De Paars-Witte fans lieten niet op zich wachten.



Spanning blijft hoog tussen twee supportersclans

Op de muren en hekken van Sclessin verschenen tags met “RSCA” en andere boodschappen die de rivaliteit benadrukken. Sommige graffiti bevatten ook directe verwijzingen naar het spandoek van Standard: “Elle est où ta bâche?”

Daarnaast waren er enkele scheldwoorden gericht tegen de club en haar supporters. Het incident toont nogmaals hoe geladen de sfeer is rond deze klassieke Belgische derby, die altijd garant staat voor emoties zowel op als naast het veld.

Ondanks de provocaties hopen beide clubs dat het geweld beperkt blijft en dat de match vooral sportief wordt uitgevochten. Voorlopig lijkt het vooral bij visuele uitingen te blijven, maar de spanning onder de fans blijft hoog.