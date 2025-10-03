Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met nog twee dagen te gaan tot het duel tussen Anderlecht en Standard, hebben enkele supporters van Paars-Wit alvast voor opschudding gezorgd in Luik. Ze trokken naar Sclessin en lieten er hun sporen achter met graffiti.

De wedstrijd van zondag in het Lotto Park belooft extra spannend te worden. Het wordt de eerste keer sinds december 2023 dat Standard-fans weer welkom zijn in de tribunes van Anderlecht. De terugkeer van de Rouches zorgt voor veel enthousiasme, maar ook voor oplopende spanningen tussen de supportersgroepen.

Het incident van afgelopen nacht is een directe reactie op eerdere provocaties. Standard-fans hadden eerder in Brussel een spandoek opgehangen met een uitdagende boodschap richting Anderlecht. De Paars-Witte fans lieten niet op zich wachten.

Lees ook... Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Spanning blijft hoog tussen twee supportersclans

Op de muren en hekken van Sclessin verschenen tags met “RSCA” en andere boodschappen die de rivaliteit benadrukken. Sommige graffiti bevatten ook directe verwijzingen naar het spandoek van Standard: “Elle est où ta bâche?”

Daarnaast waren er enkele scheldwoorden gericht tegen de club en haar supporters. Het incident toont nogmaals hoe geladen de sfeer is rond deze klassieke Belgische derby, die altijd garant staat voor emoties zowel op als naast het veld.

Ondanks de provocaties hopen beide clubs dat het geweld beperkt blijft en dat de match vooral sportief wordt uitgevochten. Voorlopig lijkt het vooral bij visuele uitingen te blijven, maar de spanning onder de fans blijft hoog.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

14:54
Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

14:20
Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

15:09
1
Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

14:40
1
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00
'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

09:00
Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

14:00
Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

13:00
3
Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

13:30
Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

07:40
1
KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

12:20
3
Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
1
Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

10:31
4
Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

11:20
Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

08:40
2
LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

09:45
Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

08:00
Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

10:00
1
📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

09:30
"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

08:20
1
Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

07:00
Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

06:30
Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

06:00
22
KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

07:20
3
Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

18:40
KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

23:34
2
Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

22:54
"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

21:40
4
Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

23:00
1
Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

21:20
'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

22:30
2
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

19:40
Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

22:00
Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

20:00
4
Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

20:40
1
Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 20:45 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders André Coenen André Coenen over Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard Impala Impala over Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd" Joske89 Joske89 over KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen Thoma888 Thoma888 over KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand rinus michels rinus michels over Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen FCB vo altijd FCB vo altijd over Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux" Tofke Tofke over Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment" Swakke25 Swakke25 over Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved