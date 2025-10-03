'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

Zonder club sinds zijn vertrek bij AC Milan op 30 juni, staat Sergio Conceiçao op het punt om een nieuwe werkgever te vinden... in Saoedi-Arabië.

Na een historisch verblijf van zeven seizoenen bij FC Porto, bekroond met drie landstitels, vier bekers en drie Portugese Super Cups, slaagde Sergio Conceição er niet in om zo'n succes te evenaren tijdens zijn tijd bij AC Milan.

Ondanks het winnen van de Italiaanse Super Cup bij zijn debuut in januari 2025, werd de Portugese coach aan het einde van het seizoen ontslagen, na een teleurstellende achtste plaats in de Serie A.

Sinds 30 juni zit hij dus zonder club. De 50-jarige coach wachtte op de gebruikelijke stoelendans van trainers om een nieuwe club te vinden. Het lijkt er nu op dat dit gelukt is.

Sergio Conceição, nieuwe coach van Karim Benzema en Jan-Carlo Simic

Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio staat Sergio Conceição op het punt om de nieuwe coach te worden van Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. Iets helemaal anders.

Ondanks een aantrekkelijk aanbod van de club, had de favoriet voor de positie, Luciano Spalletti, het aanbod afgewezen. Het zal dus Conceição zijn die een contract tot 2027 zal tekenen en spelers zoals Karim Benzema, N'Golo Kanté, Steven Bergwijn, Fabinho en voormalig Anderlecht-speler Jan-Carlo Simic onder zijn hoede zal nemen.