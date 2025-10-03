Standard-coach Euvrard trekt pijnlijke conclusie: "Anderlecht niet meer op niveau van toen"

Vincent Euvrard maakt zich op voor zijn allereerste Clasico. De wedstrijd tegen Anderlecht blijft een hoogtepunt in het Belgische voetbal, ook al heeft het duel volgens hem aan historische glans ingeboet.

“Het blijft een belangrijke match, maar het verschil met vroeger is dat Anderlecht niet meer op het niveau van toen is. Standard heeft momenteel de achtste hoogste marktwaarde-niveau in België", zei Euvrard op zijn persconferentie.

Voor Euvrard draait het zondag vooral om inzet en intensiteit. “Mijn spelers moeten in elk duel, in elke actie, honderd procent geven. Het gaat er niet om dat het een Clasico is. Elke wedstrijd moet met dezelfde intensiteit gespeeld worden.”



Op het gebied van selectie moet Standard enkele afwezigen incalculeren. Marlon Fossey is geschorst en Daan Dierckx kampt met een blessure. Boli Bolingoli keerde wel terug in de groepssessies, maar krijgt pas minuten in een vriendschappelijke wedstrijd tijdens de interlandperiode.

Hautekiet en Lawrence zeker van basisplaats

Euvrard kiest voor stabiliteit achterin. Ibe Hautekiet vormt samen met Ibrahim Karamoko het centrale duo in de defensie, terwijl Henry Lawrence de rechterflank bezet. “Het is nooit ideaal om twee spelers in een kwartet te wisselen, maar voor Ibe en Henry is dit een mooie kans om te tonen wat ze kunnen. Ze hebben vorig seizoen een sterke indruk achtergelaten en verdienen tijd op het veld.”

Tot slot kijkt coach vooral naar de mentaliteit van zijn spelers. “Het gaat niet alleen om individuele kwaliteiten, maar om collectief karakter. Als we iedere actie met de juiste mindset spelen, kunnen we de match tot een succes maken, ongeacht de druk en verwachtingen die een Clasico met zich meebrengt.”