STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"

STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV verloor de Limburgse derby tegen Genk maar moet nu vol aan de bak tegen KV Mechelen. Voor coach Wouter Vrancken, ex-trainer van Malinwa, wordt het een bijzondere ontmoeting.

STVV verloor afgelopen weekend de Limburgse derby van KRC Genk, maar moest de knop snel weer omdraaien. Deze week staat er namelijk een belangrijk duel met KV Mechelen op de planning.

Voor coach Wouter Vrancken is het extra speciaal: tussen 2018 en 2022 was hij er vier jaar lang actief als hoofdtrainer. 145 wedstrijden stond hij aan het roer bij Malinwa.

Lees ook... Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

Wouter Vrancken gunt Fred Vanderbiest alles, behalve de drie punten dit weekend

"Drie jaar na mijn vertrek is er nog heel veel warmte langs beide kanten", zegt Vrancken bij Het Belang van Limburg. "De manier waarop ik afscheid heb kunnen nemen, door een vol stadion toe te spreken, was ongelofelijk."

"Zo zou sport altijd moeten zijn. Ik ben trots en dankbaar om zo een unieke band te hebben met zo’n mooie club", heeft de STVV-coach niets dan mooie woorden voor zijn tegenstander.

Fred Vanderbiest kent hij dan ook nog heel goed. "Tijdens de wedstrijd zullen we allebei alles doen om te winnen, maar na affluiten zal er alleen maar respect zijn. Ik gun Fred alles, maar zaterdag wil ik winnen", besluit Vrancken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (04/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

20:20
Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

20:00
Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

23:00
KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!

KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!

22:41
Thibaut Peyre keerde deze zomer bijna terug naar België: "Ze kwamen net te laat"

Thibaut Peyre keerde deze zomer bijna terug naar België: "Ze kwamen net te laat"

19:45
Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat

Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat

22:30
Voor Italië spelen? Nicolo Tresoldi zegt of het een optie is voor hem

Voor Italië spelen? Nicolo Tresoldi zegt of het een optie is voor hem

21:40
Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

13:00
7
OFFICIEEL Dender haalt nog een extra aanwinst bij de ploeg

OFFICIEEL Dender haalt nog een extra aanwinst bij de ploeg

21:20
Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

21:15
Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond

Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond

21:55
2
'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken'

'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken'

21:00
1
Van San Siro naar La Neuville? Radja Nainggolan zal nog even moeten wachten

Van San Siro naar La Neuville? Radja Nainggolan zal nog even moeten wachten

21:50
"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard

"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard

20:40
Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

19:40
3
OFFICIEEL: Senna Miangue heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Senna Miangue heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

19:15
Bij Gent deden ze er alles aan om Ivan Leko te halen, dit is waarom: "Fier dat we het pleit gewonnen hebben"

Bij Gent deden ze er alles aan om Ivan Leko te halen, dit is waarom: "Fier dat we het pleit gewonnen hebben"

19:00
Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht

Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht

19:20
Thorgan Hazard onthult waarom hij bij Anderlecht bleef en waar hij zijn toekomst ziet

Thorgan Hazard onthult waarom hij bij Anderlecht bleef en waar hij zijn toekomst ziet

18:30
Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

18:00
Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt zich uit over moeilijke zaak rond Jelle Vossen

Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt zich uit over moeilijke zaak rond Jelle Vossen

17:30
Standard-coach Euvrard trekt pijnlijke conclusie: "Anderlecht niet meer op niveau van toen"

Standard-coach Euvrard trekt pijnlijke conclusie: "Anderlecht niet meer op niveau van toen"

17:00
Er is wat veranderd bij Zulte Waregem: "Ik heb me enorm kwaad gemaakt"

Er is wat veranderd bij Zulte Waregem: "Ik heb me enorm kwaad gemaakt"

16:50
Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen

Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen

16:30
4
Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

15:09
14
Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

14:54
1
Het verdict is wel héél zwaar: Genk weet hoelang het Zakaria El Ouahdi zal moeten missen

Het verdict is wel héél zwaar: Genk weet hoelang het Zakaria El Ouahdi zal moeten missen

15:32
1
Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

14:40
1
Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

14:20
1
Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

14:00
1
Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

13:30
1
Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

12:42
4
KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

12:20
3
Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
1
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00
Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

10:31
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Fan1880 Fan1880 over Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen fierce fierce over Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC? fierce fierce over KAA Gent - Charleroi: 2-1 RememberLierse RememberLierse over 'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken' RememberLierse RememberLierse over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders RememberLierse RememberLierse over Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit H.J. H.J. over Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Jasperd Jasperd over Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved