STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"

STVV verloor de Limburgse derby tegen Genk maar moet nu vol aan de bak tegen KV Mechelen. Voor coach Wouter Vrancken, ex-trainer van Malinwa, wordt het een bijzondere ontmoeting.

STVV verloor afgelopen weekend de Limburgse derby van KRC Genk, maar moest de knop snel weer omdraaien. Deze week staat er namelijk een belangrijk duel met KV Mechelen op de planning.

Voor coach Wouter Vrancken is het extra speciaal: tussen 2018 en 2022 was hij er vier jaar lang actief als hoofdtrainer. 145 wedstrijden stond hij aan het roer bij Malinwa.



Wouter Vrancken gunt Fred Vanderbiest alles, behalve de drie punten dit weekend

"Drie jaar na mijn vertrek is er nog heel veel warmte langs beide kanten", zegt Vrancken bij Het Belang van Limburg. "De manier waarop ik afscheid heb kunnen nemen, door een vol stadion toe te spreken, was ongelofelijk."

"Zo zou sport altijd moeten zijn. Ik ben trots en dankbaar om zo een unieke band te hebben met zo’n mooie club", heeft de STVV-coach niets dan mooie woorden voor zijn tegenstander.

Fred Vanderbiest kent hij dan ook nog heel goed. "Tijdens de wedstrijd zullen we allebei alles doen om te winnen, maar na affluiten zal er alleen maar respect zijn. Ik gun Fred alles, maar zaterdag wil ik winnen", besluit Vrancken.