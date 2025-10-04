"Het is elke keer hetzelfde bij hen": Johan Boskamp ziet JPL-club opnieuw teleurstellen

Na de Europese week blijft Racing Genk met een kater achter. De Limburgers verloren thuis van zwakke tegenstander Ferencvaros. Volgens Johan Boskamp mogen we meer verwachten van hen.

Het was geen goede week voor de Belgische clubs in Europa. Union SG, Club Brugge en KRC Genk verloren allemaal. Ze zullen er allemaal van balen, maar vooral voor Genk zat er meer in.

De Limburgers verloren met 0-1 van Ferencvaros in de Cegeka Arena. Wat het zo pijnlijk maakt is dat de Hongaren niet veel waard waren. Genk had altijd de drie punten thuis moeten houden.



Lees ook... KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

We mogen meer verwachten van Genk

Ook Johan Boskamp vindt dat we meer mogen verwachten. "Dat wel. Zeker omdat die Hongaren na hun goal heel makkelijk overeind zijn gebleven. Ach, het is elke keer hetzelfde bij Genk", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Het voetbal is leuk, maar het levert weinig op. En uiteindelijk zijn het toch de resultaten die alles bepalen. Na de derby liepen ze bij Genk nog op wolkjes, maar nu staan ze met hun beentjes weer vol in de brandnetels. Met Finkie op kop", gaat Boskamp verder.

"En de blessure van El Ouahdi zal het er niet makkelijker op maken", besluit hij. De Marokkaanse flankverdediger viel namelijk uit met een schouderblessure, en zal toch enkele weken afwezig zijn.