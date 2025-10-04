"Ik herken mezelf er wel een beetje in": Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis

Analist Hein Vanhaezebrouck kreeg de opdracht om een elftal samen te stellen met spelers uit de kern van landskampioen Union en de huidige selectie van Club Brugge. In zijn analyse licht hij de keuzes toe en formuleert hij een opvallende persoonlijke bedenking.

Vanhaezebrouck kiest bewust voor een driemansverdediging. “Ik kies voor een defensie met drie, omdat mijn elftal anders te eenzijdig blauw-zwart zou uitslaan”, verklaart hij in Het Nieuwsblad. Volgens hem beschikt Union niet over klassieke vleugelverdedigers, wat een viermansdefensie bemoeilijkt.

Afstand

Daarbij speelt ook de aanwezigheid van Christian Burgess een rol. “Met Christian Burgess kan je niet in een viermansdefensie spelen. Dan moet hij te veel afstand afleggen”, aldus Vanhaezebrouck. De analist noemt Burgess een bepalende figuur binnen het team.



“We kunnen niet rond Burgess. Hij bepaalt wedstrijden”, stelt hij. Zijn invloed op medespelers is volgens Vanhaezebrouck significant. “Hij pusht en geeft geregeld tegen hun oren.”

Herkenning

De fysieke en mentale impact van de verdediger is volgens hem een doorslaggevende factor in de samenstelling van het elftal. Vanhaezebrouck ziet parallellen tussen Burgess en zichzelf. “Ik herken mezelf er wel een beetje in”, geeft hij toe.

Daarbij verwijst hij naar de manier waarop Burgess de grenzen opzoekt in het duel. “Burgess weet ook wat net aanvaardbaar is voor een scheidsrechter, maar niet voor tegenstanders, zodat ze er zot van worden”, verklaart Vanhaezebrouck.