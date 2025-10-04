KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis: Fink weet waar het aan ligt

KRC Genk neemt het zondag op tegen hekkensluiter FCV Dender EH. Die wonnen dit seizoen nog niet. Hét moment voor De Limburgers om het vertrouwen definitief op te vijzelen met een klinkende thuisoverwinning?

KRC Genk staat met 11 op 27 voorlopig in de buik van het klassement. Opvallend is echter dat in eigen huis amper 4 op 12 werd gehaald - op verplaatsing is dat voorlopig 7 op 15.

Op het duel in Poznan na - waar met 1-5 werd gewonnen - zit er in elk duel maximaal een doelpunt verschil. Met de Europese wedstrijden tegen Poznan en nu ook Ferencvaros erbij zit Genk in eigen huis zelfs maar aan 4 op 18.



KRC Genk haalt amper 4 op 18 in eigen huis

Thorsten Fink heeft op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Dender uitgelegd waar het volgens hem aan ligt. De verwachtingen zouden hoger liggen dan vorig seizoen, klinkt het onder meer.

“Vorig seizoen moesten we een nieuwe start nemen. Dat lukte verrassend snel, wat voor heel veel vertrouwen en enthousiasme zorgde. Ook in de tribunes, dat zorgde voor een positieve spiraal waarin spelers de beste versie van zichzelf werden."

Reeks neerzetten nu van belang voor Genk?

"Maar dat werkt dus ook andersom. Als de prestaties onder de verwachtingen blijven, worden niet alleen de spelers zelf, maar ook de supporters een beetje ongeduldig", aldus Fink in gesprek met Het Belang van Limburg.

Fink zag ook tegen Ferencvaros dat Genk het na de achterstand probeerde te forceren. De manier om het te keren? Een goede reeks neerzetten. Te beginnen met het duel tegen hekkensluiter Dender dus, om dan alles op alles te zetten tijdens de interlandbreak.