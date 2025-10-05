📷 🎥 Anderlecht - Standard loopt meteen vertraging op: Bengaals vuur, uitsupporters en Roger Lukaku

De wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Standard moest met wat vertraging beginnen. Er was heel wat rookontwikkeling in het Lotto Park te zien. Voor het eerst in twee jaar zijn er ook opnieuw bezoekende supporters toegelaten.

Een Clasico in de mist? Als de rook om je hoofd is verdwenen? Anderlecht - Standard moest om 13.30 uur beginnen, maar dat was door extreme rookontwikkeling in het Lotto Park niet mogelijk.





Door de rookontwikkeling kon de wedstrijd pas vijf minuten later beginnen. Beide ploegen konden met moeite elkaar zien, omdat de rook bleef hangen in het stadion.

Er was in het begin van de wedstrijd ook een mooi eerbetoon aan Roger Lukaku, de vader van Romelu en Jordan Lukaku die eerder deze week overleed.

Ook de supporters van Standard waren overigens aanwezig, met rode rook en een passend spandoek waarin ze verwezen naar een liedje uit 2014 van Karim Zenoud, beter bekend als Lacrim.

De match is ondertussen goed en wel vertrokken en de eerste kansen zijn al genoteerd. Onze man is ter plaatse en geeft u tijdens de wedstrijd een liveverslag, na de wedstrijd een verslag en de betere reacties vanuit de catacomben.