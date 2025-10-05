📷 Zulte Waregem geeft het goede voorbeeld: La Louvière is onder de indruk en dankt Essevee

📷 Zulte Waregem geeft het goede voorbeeld: La Louvière is onder de indruk en dankt Essevee
Foto: © photonews

La Louvière en Zulte Waregem serveerden op zaterdagavond niet meteen groots spektakel in het nieuwe Tivoli Park. Maar na de wedstrijd maakten de bezoekers wel indruk op de thuisploeg, zo blijkt.

U kent het wel, de typische beelden van een kleedkamer nadat er een voetbalploeg is gepasseerd. In meer dan negentig procent van de gevallen lijkt het alsof er een orkaan is voorbij geraasd.

Lege drankflesjes, tapes, modder, aarde, graspollen, ... De beelden zijn bekend en zijn wekelijkse prik in België, maar evenzeer ook wel in het buitenland.

Af en toe zijn er eens voorbeelden te zien van hoe het anders kan. Zo zijn er de veelvuldige voorbeelden van de nationale ploeg van Japan, waar ze zelf grote kuis houden na een wedstrijd - zelfs de supporters helpen dan mee in het stadion.

Zulte Waregem maakt indruk op La Louvière

Maar binnen België zien we het niet al te veel. Maar dit weekend hebben ze bij de staff en entourage van Zulte Waregem wel indruk gemaakt op de thuisploeg van La Louvière, door de kleedkamer heel mooi achter te laten.

Bij La Louvière hebben ze hun waardering laten blijken voor Zulte Waregem. "De bezoekende kleedkamer werd in een onberispelijke staat achtergelaten door Zulte Waregem, onze tegenstander van vanavond."

