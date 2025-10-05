Strijd om Tresoldi barst nu al helemaal los: twee kapers op de kust

Nicolo Tresoldi begint zijn draai te vinden in België. Als Duits U21-international kan de in Cagliari geboren speler nog steeds kiezen voor Italië. En er ligt zelfs nog een ander land op de loer met internationale naam en faam.

Oorspronkelijk afkomstig uit Cagliari is Nicolo Tresoldi (nu 21 jaar) op zeer jonge leeftijd met zijn ouders naar Duitsland verhuisd, al in 2017. Hij was toen 13 jaar oud. Sindsdien heeft Tresoldi, opgeleid bij Hannover, zich ontwikkeld tot een Duits jeugdinternational, en is zelfs een belangrijke speler voor het U21-team (18 caps, 9 doelpunten) geworden.

Tresoldi maakt indruk bij Club Brugge

Maar de Bruggeling, die zijn draai begint te vinden in onze competitie en 5 doelpunten heeft gescoord in 16 wedstrijden over alle competities heen, is zijn vaderland niet vergeten. De vader van de speler, Emanuele Tresoldi, gaf een interview aan Corriere dello sport waarin hij sprak over de opties van zijn zoon.



"Tresoldi heeft een zeer internationaal profiel. Hij spreekt Italiaans, maar ook perfect Engels, Duits en Spaans", legt Emanuele Tresoldi uit. Toen Nicolo bij Hannover speelde, probeerden Italiaanse clubs hem terug te halen: "Juventus en AC Milan wilden hem, maar hij was toen te jong om van stad te veranderen."

Ook Argentinië blijft een optie voor spits van Club Brugge

En door in Duitsland te wonen en zich daar te laten zien, heeft de Duitse voetbalbond daar dus van geprofiteerd. "Hij is een vaste waarde bij de U21 en wordt zeer gewaardeerd door Julian Nagelsmann", zegt de vader van de Brugse doelpuntenmaker. "Er blijft dus weinig tijd over als het Italiaanse team hem wil oproepen. Ik weet niet hoe het zal eindigen. Zal Nagelsmann hem oproepen? Ik weet het niet, maar hij heeft uitstekende relaties met de staf."

Tot dusver werd hij nog niet opgeroepen en dus is de strijd stilaan losgebarsten. Nicolo Tresoldi zou ook nog kunnen kiezen voor het nationale team van Argentinië vanwege de afkomst van zijn moeder, maar de kans is groot dat zijn toekomst in het nationale team via Duitsland of Italië zal verlopen.