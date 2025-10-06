Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Weet u nog toen er een klein anderhalf jaar geleden zoveel vragen waren waarom Bayern München in godsnaam de met Burnley gedegradeerde Vincent Kompany als coach ging halen? Die kritiek is niet alleen verstomd, maar omgeslagen in grote lof. Ook bij zijn bazen...

Bayern München draait op volle kracht onder leiding van Vincent Kompany, en zijn invloed is duidelijk merkbaar binnen de club. Volgens Sport1-journalist Stefan Kumberger zijn de clubbestuurders zeer tevreden over de coach, vooral omdat hij de spelers behandelt zoals Bayern altijd heeft verwacht. Kompany is streng, maar geen ‘despoot’, en vindt de juiste balans tussen autoriteit en respect.

De jonge leeftijd van Kompany en zijn ervaring als topvoetballer dragen bij aan zijn succes. Momenteel zijn er geen ontevreden spelers bij de club aan de Säbener Straße. Integendeel, Kompany gaf spelers als Serge Gnabry en Leon Goretzka weer kansen toen zij tijdelijk uit de gratie waren geraakt. “Hij verdient een enorm compliment. Vooral in moeilijke periodes vorig jaar – ook voor mij persoonlijk", aldus Goretzka.



Tijdens het WK voor clubs werkte Kompany aan de teamgeest en versterkte hij de onderlinge band tussen de spelers. Max Eberl roemt de coach: “Dit toernooi was echt goed voor ons als groep. Het zorgde voor ongelooflijke energie. Je voelt de verbondenheid en het enthousiasme.”

Gemotiveerde spelers, blije bazen

De sfeer binnen het team is zeer positief. Zowel tijdens trainingen in het openbaar als achter gesloten deuren zijn de spelers zichtbaar vrolijk en gemotiveerd. Kompany slaagt erin plezier en discipline te combineren, wat een groot verschil maakt met eerdere periodes.

Ook buiten het veld valt zijn aanpak op. Tijdens Oktoberfest kiest Kompany voor een persoonlijke benadering: hij gaat privé met enkele spelers en hanteert geen strikte gedragsregels, maar vertrouwt op hun zelfbewustzijn. Dit wordt door de spelers enorm gewaardeerd.

De communicatie van Kompany met zijn spelers wordt als uitstekend ervaren. “Hij toont echt waardering voor ons,” voegt Goretzka toe. Met zowel het vertrouwen van de spelers als dat van de clubleiding lijkt een contractverlenging, nu zijn deal in 2027 afloopt, een reële optie.