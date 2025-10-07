Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Bij Zulte Waregem zullen ze misschien wel met interesse uitkijken naar wat één van hun ex-spelers in de toekomst nog zal kunnen laten zien. Eroine Agnikoi heeft een nieuwe uitdaging gevonden.

In februari van 2024 werd Agnikoi van zijn thuisland Ivoorkust naar België gehaald. Na de promotie van Zulte Waregem van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League, was hij alweer één van de spelers van wie de club afscheid nam. Zijn verblijf bij Zulte Waregem bleef dus beperkt tot een periode van iets meer dan een jaar.

"Agnikoi kwam in de winter van 2024 over van Stade D'Abidjan en maakte heel wat minuten bij Jong Essevee. De verdediger is einde contract", stond te lezen in de mededeling van een paar maanden geleden. De 19-jarige speler kreeg dus wel speelgelegenheid bij Jong Essevee, maar zijn potentieel werd zeker niet zo hoog ingeschat dat hij op lange termijn zou meekunnen in de JPL.

Van Zulte Waregem naar Zuid-Afrika

Zijn zoektocht naar een nieuwe club heeft enkele maanden in beslag genomen en is nu uitgemond in een nieuw avontuur bij Marumo Gallants FC. Dat is de huidige nummer elf in de Premier League Soccer, het hoogste niveau in Zuid-Afrika. De komst van Agnikoi is daar samen met het aantrekken van de Burkinees Bance aangekondigd.

De verwachtingen voor deze twee nieuwe spelers zijn in Zuid-Afrika torenhoog, want ze worden door hun nieuwe club omschreven als twee 'powerhouses'. "Ze brengen onze kern kwaliteit, ervaring en kracht bij en zijn klaar om hun stempel te drukken in Bloemfontein", zo valt te lezen op de Facebookpagina van Marumo Gallants.

Krijgt Zulte Waregem nog gelijk?

Van Waregem gaat het dus naar de Zuid-Afrikaanse hoofdstad voor centrale verdediger Agnikoi: dat is toch weer een heel andere omgeving. Afwachten of de speler die met Ivoorkust in 2024 nog de finale van het Maurice Revellotoernooi speelde (en verloor na penalty's) daar kan bewijzen dat het potentieel dat Zulte Waregem ooit in hem zag nog altijd aanwezig is.