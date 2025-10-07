Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

Albert Sambi Lokonga herleeft bij Hamburger SV. De middenvelder scoorde vorig weekend zijn eerste doelpunt sinds zijn transfer van Arsenal en kijkt alweer vooruit.

Albert Sambi Lokonga heeft afgelopen weekend zijn eerste doelpunt gescoord voor Hamburger SV. In de 4-0 overwinning tegen Mainz kon hij de netten laten trillen.

Sinds begin september speelt de Belgische middenvelder namelijk bij de Duitse club. Nadat hij kon doorbreken bij Anderlecht versierde hij in 2021 een toptransfer naar Arsenal.

Albert Sambi Lokonga wil ooit terug naar Anderlecht

Daar liep het echter heel wat minder en werd Sambi Lokonga enkele keren uitgeleend. Uiteindelijk kwam het tot een definitieve transfer naar Hamburger SV. Maar de Belg heeft nog grote ambities.

Bij Sporza mocht hij ja/nee-vragen beantwoorden. Wanneer er hem wordt gevraagd of hij nog graag naar het WK zou gaan, is hij mysterieus, al zegt zijn lach eigenlijk alles. "Dat blijft een geheim, maar dat staat nog wel ergens geschreven."

Sambi Lokonga is 25, maar denkt toch al na over een terugkeer naar Anderlecht, al zal dat nog niet voor meteen zijn. Romelu Lukaku zou er binnen twee jaar kunnen zitten.

"Ik denk dat het nog wat te vroeg is voor mij binnen twee jaar. Maar eventueel wat later… Die kans zit er dik in. Ik ga denk ik wel terugkeren naar huis", besluit hij.