Rinkelt de kassa binnenkort bij Club Brugge? 'Engelse topclub denkt aan Joel Ordonez'

Foto: © photonews

Ook al heeft Joël Ordonez onlangs zijn contract verlengd, lijkt hij niet lang bij Club Brugge te blijven. Liverpool houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten en zou in januari in actie kunnen komen.

Club Brugge heeft deze zomer mooie verkoopsuccessen behaald, maar ook sommige transfers vermeden. Christos Tzolis en Joël Ordonez, bijvoorbeeld, die op de radar van verschillende grote Europese clubs stonden, zijn in het Venetië van het Noorden gebleven.

De Ecuadoraanse centrale verdediger heeft zelfs zijn contract verlengd, nadat hij heel dicht bij een overstap naar Olympique Marseille stond. Dit betekent echter niet dat hij nog lang in het Jan Breydelstadion zal blijven.

Liverpool houdt de situatie van Joël Ordonez in de gaten

De interesse in hem neemt niet af. Meerdere clubs die deze zomer al interesse toonden, blijven hem volgen, en Liverpool zou nu overwegen in actie te komen, volgens Graeme Bailey, een Engelse journalist voor TBF Football.

Joël Ordonez wordt al enkele weken gescout door de Reds (onder andere tijdens de overwinning tegen Union), die rond Nieuwjaar de situatie van hun defensie zullen evalueren om te beslissen of de rekrutering van een nieuwe centrale verdediger noodzakelijk is.

Als het antwoord positief is, zou Ordonez bovenaan hun lijst staan. Club Brugge zal in ieder geval niet aarzelen om de "Premier League-prijs" te vragen voor een speler die al op 28 miljoen euro wordt geschat door Transfermarkt.

