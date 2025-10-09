🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

Tijdens een live-uitzending op zijn Twitch-kanaal heeft Nathan Ngoy zijn mening gedeeld over jonge spelers die naar Saoedi-Arabië vertrekken terwijl ze nog (heel) jong zijn. Volgens hem is het niet zo makkelijk om zomaar nee te zeggen.

De keuze voor deze spelers is begrijpelijk volgens de Lille-speler, die we nog kennen van bij Standard: "Die jonge spelers ... ze beginnen in een voetbalacademie. Ze ploeteren hun hele leven, echt waar. Je zet je eerste stappen en daar is plots Saoedi-Arabië met een aanbod van tien miljoen euro per jaar. Zelfs geen drie miljoen. Stel je voor ..."

"Mensen zeggen dan 'nee, slechte keuze', maar stop daarmee. Vanaf drie miljoen euro per jaar moeten je ouders nooit meer te werken", vervolgde de jonge verdediger.

Het zijn acteurs, degenen die meteen nee zeggen

Voordat hij verduidelijkt: "Ik zeg niet dat het een goede of slechte keuze is. Ik zeg alleen dat mensen overdrijven omdat ze het contract niet voor zich hebben liggen. Het zijn acteurs, degenen die meteen nee zeggen."

Zelf zegt Nathan Ngoy niet bij voorbaat neen

Zal Nathan Ngoy in de toekomst in Saoedi-Arabië spelen? Moeilijk te zeggen, maar in ieder geval zal hij er, als er een aanbod komt, goed over nadenken. Momenteel speelt hij voor LOSC Lille, een club waarvoor hij Standard de Liège verliet.

Het jonge Belgische talent maakte een veelbelovend begin van het seizoen door. Hij heeft al zeven wedstrijden in de Ligue 1 op zijn naam staan. Hij gaf zelfs een assist tijdens de eerste speeldag tegen Stade Brestois.