Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

Alarmfase rood in het Dudenpark. Het gaat plots wel héél snel voor Sebastien Pocognoli, die vorig seizoen kampioen werd met Union SG en zo in de kijker loopt - onder meer door de winst in de Champions League bij PSV Eindhoven ondertussen.

Sébastien Pocognoli heeft nog een contract tot juni 2026 bij Union SG. Toch wordt hij ondertussen al het hof gemaakt door andere ploegen, die hem eventueel nog dit seizoen zouden willen gaan wegkapen.

De succescoach die de Brusselaars kampioen maakte staat onder meer in de belangstelling van AS Monaco, zoals we dinsdag al hadden aangegeven.

AS Monaco voert gesprek met Pocognoli

Bij de Monegasken zou hij de opvolger kunnen gaan worden van Adi Hütter, die zwaar onder vuur ligt ondertussen en volgens insiders binnenkort zou moeten gaan vertrekken.

Edin Terzic was de gedroomde opvolger in Monaco, maar die bedankte voor het voorstel. Pocognoli is de volgende op het lijstje en zou zich aan een concreet voorstel mogen gaan verwachten.

Volgens L'Equipe werd de Belgische coach en zijn entourage op woensdag al meteen benaderd door AS Monaco voor een eerste, verkennend gesprek.