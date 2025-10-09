Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach
Alarmfase rood in het Dudenpark. Het gaat plots wel héél snel voor Sebastien Pocognoli, die vorig seizoen kampioen werd met Union SG en zo in de kijker loopt - onder meer door de winst in de Champions League bij PSV Eindhoven ondertussen.
Sébastien Pocognoli heeft nog een contract tot juni 2026 bij Union SG. Toch wordt hij ondertussen al het hof gemaakt door andere ploegen, die hem eventueel nog dit seizoen zouden willen gaan wegkapen.
De succescoach die de Brusselaars kampioen maakte staat onder meer in de belangstelling van AS Monaco, zoals we dinsdag al hadden aangegeven.
AS Monaco voert gesprek met Pocognoli
Bij de Monegasken zou hij de opvolger kunnen gaan worden van Adi Hütter, die zwaar onder vuur ligt ondertussen en volgens insiders binnenkort zou moeten gaan vertrekken.
Ça avance pour Sébastien Pocognoli ! 🔥
Hier ( mercredi ), un entretien a eu lieu pour le rôle de successeur d’Adi Hütter !
Il a encore un contrat en cours avec l’Union Saint-Gilloise jusqu’à la fin de la saison mais son salaire reste abordable. 💰
ℹ️ @lequipe pic.twitter.com/oIuSPROTES— ACTU ASM (@actuasm_) October 9, 2025Lees ook... BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'›
Edin Terzic was de gedroomde opvolger in Monaco, maar die bedankte voor het voorstel. Pocognoli is de volgende op het lijstje en zou zich aan een concreet voorstel mogen gaan verwachten.
Volgens L'Equipe werd de Belgische coach en zijn entourage op woensdag al meteen benaderd door AS Monaco voor een eerste, verkennend gesprek.
