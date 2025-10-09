Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS
Foto: © photonews

Het quotum van de U23-teams in de Challenger Pro League blijft een onderwerp van discussie. De tegenstanders van deze regel laten zich nog steeds horen en hebben nu ook een open brief geschreven.

De Challenger Pro League heeft al negen speeldagen achter de rug. Net als vorig seizoen maken de beloften van Club Brugge, Anderlecht en Genk deel uit van de zestien deelnemende teams. De Gentse beloften hebben zich daar ook bij gevoegd, waardoor het aantal U23-teams op vier komt.

De beloften van Genk blijven onderwerp van discussie

De beloften van Genk zijn vorig seizoen als voorlaatste geëindigd, maar bleven in de wachtkamer van de hoogste klasse om dit aantal van vier U23-teams te garanderen. Door de jongeren in de Challenger Pro League of zelfs in de lagere divisies te laten spelen, kunnen ze sneller vooruitgang boeken door hen met professionele tegenstanders te confronteren.

Maar juist dit quotum van vier teams is een probleem. Francs Borains, Seraing en Lokeren, de belangrijkste tegenstanders van de maatregel, hebben hun onenigheid opnieuw uitgesproken. Zoals aangekondigd in De Standaard hebben ze een open brief gestuurd naar de Pro League en haar clubs om hun ontevredenheid te uiten.

Oneerlijke concurrentie?

Ze zijn verontwaardigd over de algemene onverschilligheid ten opzichte van de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit, die had geoordeeld dat dit quotum "op het eerste gezicht een schending van de mededingingsregels zou kunnen vormen". Omdat er geen maatregelen werden opgelegd, vond de Pro League het niet nodig zich aan te passen.

De drie clubs willen dat er een grondig besluit wordt genomen, anders behouden ze zich het recht voor om opnieuw naar het Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) te stappen. In de tussentijd zouden ze al een dossier hebben ingediend bij het BAS (Belgische Arbitragehof voor de Sport) om druk uit te oefenen en snel een oplossing te verkrijgen.

