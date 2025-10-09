Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

Ayase Ueda scoort dit seizoen aan de lopende band bij het Nederlandse Feyenoord. En dat tot grote verbazing van heel wat analisten, die de ex-spits van Cercle Brugge stiekem al hadden opgegeven.

De Japanse spits Ayase Ueda is bezig aan zijn derde seizoen in Rotterdam. Dit seizoen vindt hij de weg naar doel blindelings. De gewezen spits van Cercle Brugge wist al acht keer te scoren in evenveel competitiewedstrijden.

Daarmee zit hij nu al boven zijn totaal van vorig seizoen. De ontbolstering van de Japanner is een feit. Twee seizoenen geleden betaalde Feyenoord zo'n acht miljoen euro aan Cercle Brugge, na een seizoen waarin Ueda 22 goals maakte in de Jupiler Pro League.

Ueda bewijst ongelijk Nederlandse analisten

Lange tijd leek hij het moeilijk te hebben in Nederland, maar dit seizoen komt Ueda helemaal boven water. Dat is ook analist Wim Kieft niet ontgaan. “Nu heeft iedereen het in een keer gezien en roepen ze dat ze het altijd al zagen. Nou ik heb het echt nooit gezien. Nee ik heb het er echt nooit ingezien, maar nu zie ik het wel”, geeft hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp zijn eigen ongelijk toe.

“Hij doet aardige dingen in de zestien meter. Hij is snel en hij scoort makkelijk. Maar dat zag ik een half jaar geleden echt niet", gaat Kieft door. Of hoe een spits soms tijd nodig heeft om zijn draai bij een nieuwe club te vinden.

Ueda is ondertussen 27 jaar en 32-voudig international voor het nationale elftal van Japan. Voor de komende interlands tegen Paraguay (vrijdag) en Brazilië (dinsdag) zit hij in de selectie. Met hem nog enkele oude bekenden zoals Tsuyoshi Watanabe (ex-KAA Gent) en Zion Suzuki (ex-STVV), maar ook enkele huidige JPL-spelers met Yunya Ito (Racing Genk) en Shogo Taniguchi (STVV).