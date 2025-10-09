Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

KAA Gent ontvangt vrijdagavond de Rode Duivels in de Planet Group Arena voor hun wedstrijd tegen Noord-Macedonië. En zo komt ook Kevin De Bruyne naar Gent, de plaats waar het voor hem ooit allemaal begon.

Kevin De Bruyne maakte ooit als jeugdspelertje indruk voor KAA Gent, alvorens hij vrij snel naar KRC Genk trok. De rest is geschiedenis.

KDB keert terug naar 'zijn' Gent

Nu is de Rode Duivel terug in 'zijn' Gent, voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië in de Planet Group Arena. En dat heeft ook de tongen wel wat weten los te maken.

Zo liet ook Michel Louwagie zich uit over de zaak. En bij hem kon er wel een grapje vanaf, al lijkt hij nog steeds 'wraak' te willen voor de veel te vroege transfer van KDB ooit van Gent naar Genk.

Michel Louwagie laat zich uit over Kevin De Bruyne

"Er was gewoon amper geld om iets voor jeugdspelers te doen. Tuurlijk zag ik Kevin wél een paar keer aan het werk bij ons en wist ik dat hij een toptalent was, maar wij waren in volle schuldenafbouw en moesten ons geld vooral in stenen ­steken", aldus Louwagie in Het Nieuwsblad.





"Dus ja, heel spijtig dat we nooit van hem hebben kunnen genieten. Genk plukte de vruchten van ons werk en verkocht hem voor 9 miljoen aan Chelsea. Hoog tijd dat wij bij hén eens een toptalent gaan wegpikken, dan staan we quitte", kon er een grijns vanaf.