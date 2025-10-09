Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans
Word fan van Antwerp! 2869

Tijdens de competitiewedstrijd tegen RAAL La Louvière op zaterdag 8 november organiseert Royal Antwerp FC het jaarlijkse herdenkingsmoment 'Reds Forever'. Met dit initiatief wil de club overleden supporters op een respectvolle en zichtbare manier eren.

In het kader van ‘Reds Forever’ krijgen nabestaanden de mogelijkheid om de naam van hun overleden dierbare te laten opnemen in het rugnummer van een Antwerp-speler. Dit geldt voor supporters die zijn overleden tussen 1 november 2024 en 1 november 2025.

Formulier invullen

“Hun naam wordt letterlijk en figuurlijk gedragen op de Heilige Grond”, aldus de club in een officiële mededeling aan onze redactie. Voor supporters die vóór 1 november 2024 zijn overleden, voorziet Antwerp een plaats op het grote scherm aan tribune 4 en op de LED-boarding rond het veld.

Nabestaanden kunnen tot en met woensdag 29 oktober een formulier invullen om hun dierbare te registreren. De club zal vooraf communiceren op welk shirt een naam zal verschijnen.

Muzikaal eerbetoon en communitywerking

Vlak voor de aftrap van de wedstrijd zal Antwerp alle overleden supporters herdenken met het clublied, gevolgd door ‘You’ll Never Walk Alone’. Dit moment maakt deel uit van de bredere communitywerking onder de noemer #Antwerp1st. “We maken van de Bosuil op een unieke manier De Hemel van Deurne-Noord”, stelt de club.

Antwerp benadrukt het belang van verbondenheid in periodes van verlies. “In een periode van rouw is steun cruciaal en die vinden we als #OneRedFamily steeds bij elkaar.” Het initiatief is bedoeld als ruggensteun voor nabestaanden én als eerbetoon aan supporters die de club doorheen hun leven trouw zijn gebleven.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

10:42
4
Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

09:30
Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

10:00
KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

08:40
België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

09:00
Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

08:20
1
Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

08:00
2
Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

07:20
Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

07:40
Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

22:30
2
Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

06:15
"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

07:00
Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

22:15
4
Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

23:00
4
Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

21:20
Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
5
KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

22:00
Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

20:40
Project van Vincent Kompany levert nieuw talent op: drie JPL-clubs staan in de rij

Project van Vincent Kompany levert nieuw talent op: drie JPL-clubs staan in de rij

20:50
📷 Lommel SK gaat serieus uitpakken: "De laatste hand wordt eraan gelegd"

📷 Lommel SK gaat serieus uitpakken: "De laatste hand wordt eraan gelegd"

21:30
OFFICIEEL: Dender legt speler langer onder contract

OFFICIEEL: Dender legt speler langer onder contract

20:20
De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

21:00
Is hij dé Truiense sterkhouder? "Hij is voor STVV wat Vanaken is voor Club Brugge"

Is hij dé Truiense sterkhouder? "Hij is voor STVV wat Vanaken is voor Club Brugge"

20:10
Zoveel moet Union SG extra ophoesten voor Scherpen als Brusselaars League Phase van Champions League halen

Zoveel moet Union SG extra ophoesten voor Scherpen als Brusselaars League Phase van Champions League halen

19:40
Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

20:00
1
📷 Pech voor KV Mechelen: speler maanden buiten strijd na blessure op training

📷 Pech voor KV Mechelen: speler maanden buiten strijd na blessure op training

19:00
Hoop voor Rode Duivels: toptalent met dubbele nationaliteit twijfelt over keuze en wil nu toch naar België

Hoop voor Rode Duivels: toptalent met dubbele nationaliteit twijfelt over keuze en wil nu toch naar België

19:20
Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

17:00
1
Belgische clubs boeken flinke winsten op de transfermarkt: Club Brugge koploper in waardeontwikkeling

Belgische clubs boeken flinke winsten op de transfermarkt: Club Brugge koploper in waardeontwikkeling

17:30
1
Standard is trots, Anderlecht behoort tot de voortrekkers: hoe de EFC het voetbal van morgen wil vormgeven

Standard is trots, Anderlecht behoort tot de voortrekkers: hoe de EFC het voetbal van morgen wil vormgeven

18:40
Napoli verkoos Kevin De Bruyne boven deze andere absolute superster

Napoli verkoos Kevin De Bruyne boven deze andere absolute superster

18:20
2
Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan Analyse

Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan

17:20
5
Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

18:00
1
Vijf goals in vier matchen: ex-speler Gent, STVV en Charleroi maakt het mooie weer... bij beloften Union

Vijf goals in vier matchen: ex-speler Gent, STVV en Charleroi maakt het mooie weer... bij beloften Union

16:00
Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Kevin DB Kevin DB over Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten André Coenen André Coenen over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS de zwerte maan de zwerte maan over Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht FCBalto FCBalto over Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures Kempenaar Kempenaar over Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik Thoma888 Thoma888 over BREAKING: 'Het snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn" Joe Joe over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit cartman_96 cartman_96 over Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved