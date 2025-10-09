Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

Tijdens de competitiewedstrijd tegen RAAL La Louvière op zaterdag 8 november organiseert Royal Antwerp FC het jaarlijkse herdenkingsmoment 'Reds Forever'. Met dit initiatief wil de club overleden supporters op een respectvolle en zichtbare manier eren.

In het kader van ‘Reds Forever’ krijgen nabestaanden de mogelijkheid om de naam van hun overleden dierbare te laten opnemen in het rugnummer van een Antwerp-speler. Dit geldt voor supporters die zijn overleden tussen 1 november 2024 en 1 november 2025.

Formulier invullen

“Hun naam wordt letterlijk en figuurlijk gedragen op de Heilige Grond”, aldus de club in een officiële mededeling aan onze redactie. Voor supporters die vóór 1 november 2024 zijn overleden, voorziet Antwerp een plaats op het grote scherm aan tribune 4 en op de LED-boarding rond het veld.

Nabestaanden kunnen tot en met woensdag 29 oktober een formulier invullen om hun dierbare te registreren. De club zal vooraf communiceren op welk shirt een naam zal verschijnen.

Muzikaal eerbetoon en communitywerking

Vlak voor de aftrap van de wedstrijd zal Antwerp alle overleden supporters herdenken met het clublied, gevolgd door ‘You’ll Never Walk Alone’. Dit moment maakt deel uit van de bredere communitywerking onder de noemer #Antwerp1st. “We maken van de Bosuil op een unieke manier De Hemel van Deurne-Noord”, stelt de club.

Antwerp benadrukt het belang van verbondenheid in periodes van verlies. “In een periode van rouw is steun cruciaal en die vinden we als #OneRedFamily steeds bij elkaar.” Het initiatief is bedoeld als ruggensteun voor nabestaanden én als eerbetoon aan supporters die de club doorheen hun leven trouw zijn gebleven.