Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een interlandbreak is altijd een goed moment voor diverse coaches om de puntjes bij hun club nog eens op de i te zetten. Met een aantal pittige trainingen en/of oefenwedstrijden kunnen ze zo de rest van het seizoen op punt gaan zetten. Het is in oktober niet anders.

Diverse ploegen speelden deze week al een oefenwedstrijd. Ook Cercle Brugge kwam bijvoorbeeld in actie, tegen het Franse Duinkerke.

Snelle rode kaart voor Ravych, Ouattara maakt rentree na halfjaar blessureleed

Het werd een pijnlijke dag, want na een snelle rode kaart voor Ravych werd het een moeilijk te behappen wedstrijd voor De Vereniging. Uiteindelijk werd met 3-0 verloren tegen de Franse tweedeklasser USL Dunkerque.

Het goede nieuws kwam van Kader Ouattara. De flankspeler maakte na ruim een half jaar blessureleed zijn rentree, terwijl Ben Sadik zijn debuut maakte volgens Het Nieuwsblad.

Lierse maakt indruk bij Fortuna Sittard en wint met 1-8

Nog volgens die krant heeft Lierse dan weer wél flink uitgehaald. Zij wonnen een spektakelduel tegen Fortuna Sittard met liefst 1-8, al was het dan nog een (halve) B-ploeg van de Nederlanders.

Een hattrick van Mauro Lenaerts en verder doelpunten van Bo De Kerf, Pietro Perdichizzi, Samih El Touile, Daan De Peuter en Yassin Hidraoui zorgden voor de 1-8. Op 26 oktober zal er een open sfeertraining zijn in de ASterX Group-f Arena.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Lierse SK

Meer nieuws

Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

10:20
Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

10:00
1
Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

09:31
2
Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

08:00
7
Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

07:40
Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

08:40
2
Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

08:30
Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

06:30
1
Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

07:30
1
Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

07:00
Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

23:02
Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

22:30
Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

22:00
1
Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

21:40
1
Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

21:00
12
'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

19:40
1
Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

21:20
2
Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

20:00
Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

20:40
🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

20:20
2
Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

18:40
Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter De derde helft

Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter

19:20
3
Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

19:00
Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

18:16
7
Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

16:10
2
Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

17:40
1
10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

17:20
"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

17:00
3
10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

16:30
Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

15:30
1
KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

15:45
Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

15:10
6
Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

16:00
Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

14:40
1
Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

14:10
1
Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

14:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' patje teppers patje teppers over Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes) cartman_96 cartman_96 over Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact' FCB vo altijd FCB vo altijd over Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?" trivece trivece over Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen" stefje stefje over Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in TatstOn TatstOn over Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop A-TOM-X A-TOM-X over Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten rinus michels rinus michels over Kevin De Bruyne is héél duidelijk: "Zoals Romelu? Absoluut niet!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved