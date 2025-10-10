Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

Een interlandbreak is altijd een goed moment voor diverse coaches om de puntjes bij hun club nog eens op de i te zetten. Met een aantal pittige trainingen en/of oefenwedstrijden kunnen ze zo de rest van het seizoen op punt gaan zetten. Het is in oktober niet anders.

Diverse ploegen speelden deze week al een oefenwedstrijd. Ook Cercle Brugge kwam bijvoorbeeld in actie, tegen het Franse Duinkerke.

Snelle rode kaart voor Ravych, Ouattara maakt rentree na halfjaar blessureleed

Het werd een pijnlijke dag, want na een snelle rode kaart voor Ravych werd het een moeilijk te behappen wedstrijd voor De Vereniging. Uiteindelijk werd met 3-0 verloren tegen de Franse tweedeklasser USL Dunkerque.

Het goede nieuws kwam van Kader Ouattara. De flankspeler maakte na ruim een half jaar blessureleed zijn rentree, terwijl Ben Sadik zijn debuut maakte volgens Het Nieuwsblad.

Lierse maakt indruk bij Fortuna Sittard en wint met 1-8

Nog volgens die krant heeft Lierse dan weer wél flink uitgehaald. Zij wonnen een spektakelduel tegen Fortuna Sittard met liefst 1-8, al was het dan nog een (halve) B-ploeg van de Nederlanders.

Een hattrick van Mauro Lenaerts en verder doelpunten van Bo De Kerf, Pietro Perdichizzi, Samih El Touile, Daan De Peuter en Yassin Hidraoui zorgden voor de 1-8. Op 26 oktober zal er een open sfeertraining zijn in de ASterX Group-f Arena.