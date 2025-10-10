Rik De Mil naar Union SG? Franky Van der Elst heeft duidelijke mening en stelt zich vragen

Na het vertrek van Adi Hütter ligt de weg open voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco. Union SG zoekt intussen een nieuwe coach, met Rik De Mil die al genoemd wordt.

Sébastien Pocognoli zal de nieuwe trainer worden van AS Monaco. De Ligue 1-club besloot vrijdagavond afscheid te nemen van Adi Hütter, waardoor de weg helemaal open ligt voor Pocognoli.

Union SG moet zijn beurt op zoek gaan naar een nieuwe coach. De naam van Rik De Mil wordt al genoemd, al ligt hij nog onder contract bij Charleroi. Franky Van der Elst merkt meteen wat zaken op rondom een eventuele transfer van De Mil.

"Enerzijds wil Union doorgaans in dat 3-5-2-systeem voetballen, daarvoor koopt het ook in. Terwijl De Mil een viermansdefensie prefereert", zegt Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Al is hij zoals ik al zei wel bekwaam genoeg om zich aan te passen."

Zou Bayat De Mil nu wel laten gaan?

Aan zijn kunnen twijfelt Van der Elst niet. Maar er zijn uiteraard nog andere dingen om rekening mee te houden. "Anderzijds vraag ik me af of Mehdi Bayat zijn coach zo makkelijk zal laten gaan én of Union in de buidel wil tasten voor hem."





"Maar voor Rik zou dit wel een gouden stap zijn. Na een topjaar bij Charleroi is daar veel kwaliteit vertrokken en zal het deze keer wellicht niet meedoen voor Play-off 1. Dan is een overstap naar de landskampioen die opnieuw op kop staat een uitgelezen kans", besluit Van der Elst.