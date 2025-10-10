De weg ligt helemaal open voor Pocognoli: AS Monaco komt al met groot nieuws

Na het ontslag van Adi Hütter ligt de weg open voor Sébastien Pocognoli om over te nemen bij AS Monaco. De Belgische coach, samen met Kevin Mirallas, lijkt klaar voor zijn avontuur in de Ligue 1.

Iedereen weet het: Sébastien Pocognoli zal de volgende coach worden van AS Monaco. Alleen is er nog niets officieel, maar we komen dichter bij.

Vrijdagavond maakten de Monegasken namelijk het ontslag van Adi Hütter bekend. Het is niet zo dat Pocognoli gewoon nog moest aangesteld worden, want Monaco had zijn eigen coach nog niet eens ontslagen.

De weg ligt helemaal open voor Pocognoli

Een reden voor zijn ontslag gaf Monaco niet. Maar nu Hütter zijn koffers gepakt heeft ligt de weg wel helemaal open voor Pocognoli.

De Belgische trainer zal, samen met Kevin Mirallas, de Ligue 1 gaan verkennen. De invloed van Mirallas op de groep bij Union mag ook niet onderschat worden. Hij maakte doelpuntenmachines van spitsen die eerst geen doelpunt gescoord kregen.





AS Monaco staat momenteel vijfde in de Franse competitie met 13 punten. In de League Phase van de Champions League heeft de club slechts één punt na een nederlaag tegen Club Brugge en een gelijkspel tegen Manchester City.