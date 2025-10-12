🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

Tijdens een benefietwedstrijd tussen de legends van Chelsea en Liverpool stal Eden Hazard de show. Ondanks de 0-1-nederlaag voor Chelsea liet de Belg Stamford Bridge nog een keer genieten van zijn klasse.

Stamford Bridge was zaterdag tot de nok gevuld tijdens de interlandbreak. Logischerwijs niet vanwege een competitiewedstrijd, maar wel door een benefietwedstrijd. Legends van Liverpool namen het op tegen legends van Chelsea.

Liverpool won de wedstrijd met 0-1 nadat Ryan Babel het enige doelpunt van de wedstrijd maakte in de slotfase. Maar ondanks zijn doelpunt wordt er in Engeland vooral gesproken over Eden Hazard.

Eden Hazard laat Stamford Bridge nog een keer genieten

Onze landgenoot stond ook op het veld en liet een mooie indruk na. Hij liet het publiek genieten van zijn acties en toonde dat hij op zijn 34e nog steeds heel wat kan. The Sun gaf hem zelfs een 9 op 10.

Ce mouvement de Eden Hazard ! 🇧🇪💫pic.twitter.com/Cg8vqjwui1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 11, 2025

"Bezorgde de verdediging van Liverpool de hele dag problemen en liet flitsen zien van het gevaarlijke dribbelwerk dat de verdedigers van de Reds jarenlang angst aanjoeg. Hij heeft in zijn pensioen zeker wat snelheid verloren — misschien wel een paar versnellingen — maar het publiek hield de adem in telkens hij de bal kreeg, zoals vroeger."

Hij zorgde opnieuw voor meerdere aanvallende impulsen voor zijn team. Alleen al om hem weer in koningsblauw te zien op Stamford Bridge was de moeite waard", klinkt het bij The Sun.