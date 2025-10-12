Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"
Foto: © photonews

KV Mechelen staat na tien speeldagen op een knappe zesde plaats in de Jupiler Pro League met 16 op 30. Daar mag het ook onder meer coach Fred Vanderbiest om danken. Het had ook anders kunnen lopen met zijn carrière.

Fred Vanderbiest is het momenteel goed aan het doen bij KV Mechelen. De voorbije jaren heeft hij veel bijgeleerd, zoveel is duidelijk. Tien jaar geleden sprak hij over John van den Brom als 'een keeskop' en over Michel Preud'homme als een 'belachelijke vent'.

Het frigoboxincident van Fred Vanderbiest

"Ik wist destijds niet beter. Ik begon als speler-trainer bij KV Oostende, van de ene week op de andere. Met een groep die ik kende en bij wie ik me iets kon permitteren. Dat sloeg aan, op mijn manier, die ik daar ter plekke had uitgevonden", aldus Vanderbiest daarover nu in Het Nieuwsblad.

Met Oostende promoveerde hij snel naar de Jupiler Pro League, waarna Coucke kwam en in zijn spoor spelers al Fernando Canesin en Jordan Lukaku. "En dan ga ik eens uit de bocht tegen Van den Brom, Preud’homme en trap ik een frigobox aan diggelen. Ik had toen nog maar een UEFA B-diploma, hè.”

Fred Vanderbiest maakte afspraken met KV Mechelen

Volgens Vanderbiest heeft hij de laatste tien jaar veel geleerd en is hij niet meer zo zot. Hij heeft er ook afspraken over gemaakt met Mechelen - beleefdheid lijkt het codewoord.

Toch zal hij nooit helemaal veranderen, denkt hij. "Conte mag tegen een frigobox stampen. Hij heeft prijzen gewonnen. Het zal me nog wel eens overkomen, hè. De resultaten zijn nu redelijk goed. Maar hoe ga ik reageren als ik drie keer na mekaar verlies? Daar ben ik zelf ook benieuwd naar. Dan moet een spuitje mij maar rustig houden", kon er een lachje af.

Frederik Vanderbiest

