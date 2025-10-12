"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

Fred Vanderbiest heeft zich de afgelopen jaren duidelijk ontwikkeld van een vurige en soms onstuimige coach naar een veel rustiger figuur in het voetbal. Daar heeft hij wel voorbeelden voor gehad.

Wouter Vrancken bijvoorbeeld, onder wie hij nog assistent was bij KV Mechelen. “Sommige trainers panikeren als het slecht gaat, maar Wouter Vrancken bleef uitgaan van eigen principes. Hij heeft me geleerd: ‘Als ik morgen niet meer in het voetbal zit, dan doe ik iets anders.’ Vroeger redeneerde ik niet zo, nu wel", vertelt Vanderbiest in GvA.

De 47-jarige trainer kijkt terug op zijn actieve voetbaljaren en merkt dat zijn lichaam hem dwingt tot meer rust. “Op maandag minivoetbal, woensdag zaalvoetbal, vrijdag eerste nationale zaalvoetbal, zaterdag cafévoetbal en zondag match in tweede of derde klasse…"

"Dat heeft me een paar jaren gekost. Nu kan ik zelfs geen pass meer geven. Latje-trap? Ik geraak van de zestien niet meer aan het penaltypunt. Ik kan alleen nog in de jacuzzi zitten.”

Voor Fred Vanderbiest is voetbal een hobby

Vanderbiest geniet van de vrijheid die hij nu heeft. “Voetbal is nog altijd een hobby. Hoe mooi is dat? Zelfs al sta ik elke dag om vier uur op om vanuit Knokke naar KV Mechelen te komen, ga ik ’s avonds voor tien uur slapen. Voor mij is dit geen werken", zegt hij. 

Ook kritiek en tegenslag weet hij nu beter te plaatsen. “Begin dit seizoen probeerden we op te bouwen van achteruit. Klonk het dat we te veel pingelden. Tegen STVV konden we niet opbouwen en kreeg ik te horen dat we altijd lange ballen speelt. Hadden ze mij dat vijftien jaar geleden gezegd, ik verkocht een kopstoot", lacht Vanderbiest.

