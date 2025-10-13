OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

OH Leuven speelde op maandag plots zijn coach kwijt. David Hubert is vertrokken naar Union SG en dus moeten de Leuvenaars op zoek naar een nieuwe oefenmeester. En dus is de vraag wie de nieuwe T1 bij de Leuvenaars zal gaan worden.

"We betreuren de beslissing van David Hubert, gezien de goede samenwerking en ondanks dat zich dat voorlopig niet heeft vertaald in de gewenste sportieve resultaten" aldus OH Leuven in een statement op de webstek.

OH Leuven legde geen longlist aan voor nieuwe coach

Tot er een nieuwe coach gevonden is, zal Hans Somers opnieuw de honneurs waarnemen hebben ze bij OH Leuven al aangegeven. En dus is de vraag: wanneer wordt er een nieuwe coach gevonden?

In Leuven waren ze verrast. Volgens Het Nieuwsblad zou er dan ook geen longlist aangelegd zijn om een eventuele opvolger te vinden voor David Hubert.

De sollicitaties lopen binnen bij OH Leuven

De Leuvenaars staan met 8 op 30 voorlopig voorlaatste en kunnen dus het liefst zo snel mogelijk een nieuwe T1 vinden, al deed Hans Somers het bij zijn laatste interim-beurt ook niet slecht.

Met wedstrijden tegen Club Brugge, KV Mechelen en Seraing (in de Beker van België) op komst wordt het een drukke en belangrijke maand voor de Leuvenaars. "De sollicitaties lopen binnen", klinkt het hoopvol aan Leuvense zijde in de krant.